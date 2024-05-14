起底北士科案關鍵林育鴻背景 父親曾任胡志強「大帳房」

台中市政府副秘書長林育鴻今（14日）到議會備詢，因「北士科案」備受矚目。據議員透露，林育鴻父親曾任前市長胡志強「大帳房」，林育鴻歷任中市多局處，最高任都發局副局長，在林佳龍任內被調環保局專委離職後往北發展。

據透露，林育鴻的父親是前市長胡志強的「大帳房」林鐵國，精明幹練備受胡志強信任。林育鴻在胡市府歷任多局處，包含文化局、交通局、環保局等，最高曾任都發局副局長，但前市長林佳龍任內調至環保局專委，林離開台中，2016年北調金管會、北市府。

林育鴻的父親林鐵國擔任前市長林柏榕的養護課技士，後推薦到胡志強競選市長時的總部「總務」工作，一路跟隨在胡志強市長身邊，專責小金庫業務，直到胡志強卸任前，屆齡退休。

民進黨議員指出，林育鴻名列北士科地上權案訪談會議主持人，元大人壽代表發表聲明，指當天未與市府討論北士科，要求當時的會議主持人林育鴻出面說明。林育鴻表示，人在中市，不評論北市府事務，會配合司法與政風調查。

林育鴻稍後發聞稿指出，北士科案當天會議內容以台北市政府的紀錄報告為主，他目前在中市府任職，對台北市府事務不發表任何意見；另強調，此案進入政風調查階段，將以台北市政府的政風處調查為主，若北市府政風處後續需要他說明，他都會配合。

另議員關心他在中市府是否有開會不簽名的情形? 林副秘書長表示，只要是他主持的會議，都會簽名。