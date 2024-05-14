稱破局有100個藉口 洪孟楷：國情報告綠營玩兩手策略？

準總統賴清德就職後，究竟是否赴立法院進行國情報告，昨（13日）朝野協商歷經3個多小時，仍然未果。國民黨團書記長洪孟楷今日喊話，賴清德應思考此憲政史上第一次，要呈現什麼形象給國人，歷史的定位要由其好好思考。

洪孟楷說，這是憲政史上第一次，是否總統能來到立法院國情報告，這是國民黨跟民眾黨的提案，但很遺憾在昨日協商裡，民進黨團的代表一直無限循環，講所謂的憲法議題。這明明就是合憲的議題，若說沒有合憲，也不會有昨天的朝野協商，所以不要倒果為因。昨日朝野協商能夠進行就是因為合乎憲法，合乎立法委員職權行使法。

洪孟楷指出，昨日朝野協商持續挑針，看得出來是民進黨團的伎倆、花招，要成行、要搭台有100個方法，要拆台、要破局有100個藉口，難道民進黨團、賴清德在玩兩手策略嗎？一方面說要來，但一方面刻意杯葛跟拖延，在這周四會進行協商。

洪孟楷強調，國民黨團立場非常清楚，跟國人期待的一樣，沒有預設立場，已經做出最大善意，沒有堅持即問即答，但賴清德在520就職後，來立法院國情報告卻不願意接受任何立委的建言以及回應的話，這樣子缺乏溝通的國情報告並不是國人想要看見的。這是國人主流民意，希望賴清德好好思考一下，憲政史上的第一次，如果真能夠成行來到立法院，要呈現什麼樣的形象給國人？是一個只願自己講話而不願聽民意的總統？還是願意廣納百川，跟人民、民意有所互動的總統？歷史的定位要由賴清德好好思考。