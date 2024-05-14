不輸高虹安！柯文哲上任市長1年多也人事地震 震掉三分之一局處首長

新竹市長高虹安上任1年4個多月，一級局處長異動頻繁，而台北市長蔣萬安任內首長異動寥寥可數，反觀民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，和高虹安相比不遑多讓，柯當時上任一年8個多月，請辭出走的首長已高達14人，約占當時北市府31局處的1/3。

柯文哲第一任初期，請辭出走的首長包括前副市長周麗芳、前研考會主委陳銘薰、前文化局長倪重華、前捷運局長周禮良、前悠遊卡董事長戴季全、前體育局長楊忠和、洪嘉文；以及法務局長楊芳玲等14人離開市府團隊。

其中，前體育局長楊忠和，因為世大運、林口選手村的事情，柯文哲才上任26天，就請辭獲准，是柯文哲「小內閣」第一位請辭的首長。另外，前社會局長劉志光，上任才3個月也請辭，是任期最短請辭的社會局長。

另外，前悠遊卡董事長戴季全，曾是柯文哲的心腹，因悠遊卡公司發行日本AV女優波多野結衣的悠遊卡，引發爭議，戴季全成眾矢之的，柯文哲將戴季全降為總經理，但戴也隔年請辭。

知情人士表示，柯文哲任內人事地震頻頻，並不為過。且這只是柯文哲當時的的政務官，如果加上事務官，尤其是高階的事務官，恐怕情況更誇張，公務員請調離開北市成了家常便飯，有離職人員當時抱怨柯文哲政策「一日數變」。

根據2016年當時一分人事處資料顯示，北市府員工2016去年退休793人，請調970人，離職237人，共2000人；相較前年退休人數628人，請調852人，離職228人，共1708人，差距約300人。1到4月則退休203人，請調329人，辭職76人，共608人，平均一天走5人。

另外，也有人說柯文哲以政治素人之姿進入市府，直言無諱、不打官腔的性格，獨樹一格，但他對市府的政務官、專業的事務官卻不假辭色，動輒放話拔官，導致很多人「跳船」。有不少人是柯文哲「海選」來的局處首長。

知情人士表示，蔣萬安任內1年多來，人事變動相對少，除了前發言人羅旺哲，前觀傳局長陳淑慧在蔣市府任內不到10個月，成第一位被換的首長。另外，前環保局長吳忠盛，因處理深坑大火空汙不當，成了第二位被換的首長。