再次未受邀WHA 外交部：擴大爭取友台聲量

世界衛生大會（WHA）即將舉行，外交部表示，WHO幹事長屈服於中國的壓力未再邀請台灣以觀察員身分出席WHA，罔顧人類健康福祉，政府將持續擴大爭取國際友台聲量，呼籲正視台灣專業能力與貢獻，以及將台灣排除在全球公衛體系外的風險。

外交部15日將赴立法院外交及國防委員會報告「推動國際社會聲援我國參加世界衛生大會活動執行現況」。外交部在書面報告中表示，第77屆WHA訂於今年5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，外交部循例積極推動參與，感謝立法院副院長江啟臣將率領跨黨派委員組成的「立委視導團」赴日內瓦，展現對參與WHA及世界衛生組織（WHO）各項技術性會議、活動及機制的高度期盼，並提升台灣的國際能見度。

外交部指出，自2017年起，WHO幹事長屈服於中國的壓力未再邀請台灣以觀察員身分出席WHA，並改稱邀台灣與會須先取得各會員國的同意，WHO幹事長此舉不僅忽視台灣2350萬人民，更罔顧全人類的健康福祉，台灣至感遺憾與不滿，已多次向WHO幹事長提出抗議。

外交部表示，今年政府持續擴大爭取國際社會友台聲量，促請WHO幹事長正視台灣的專業能力與貢獻，以及將台灣排除在全球公衛體系外的風險，邀請台灣出席WHA。

外交部指出，衛福部長薛瑞元已致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促請秉持專業及中立原則依照WHO憲章賦予的職權，循例邀台灣以觀察員身分出席本年WHA，以及參與WHO各項技術性會議、活動及機制，以增進全人類的衛生福祉。

而今年準衛福部長邱泰源將循例率「世衛行動團」於WHA期間赴日內瓦，透過舉辦周邊活動及雙邊會談等方式，向與會各國當面說明台灣訴求，展現台灣的專業實力，進而爭取國際社會的了解及支持。

外交部提到，除友邦及理念相近國家支持台灣，海外僑界也積極透過行動宣傳、投書、健走與遊行活動等多元方式，已陸續辦理逾60場聲援台灣參與WHA的活動，預期也將成為台灣推案的重要力量。

外交部強調，敦促WHO幹事長應秉持中立原則，基於維護全人類衛生福祉的專業考量，循2009年至2016年的做法主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA，並讓台灣完整參與WHO所有會議活動及機制，以落實WHO憲章「健康是基本人權」的宗旨，以及促成「全民均健」（Health for All）的目標早日達成。