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北士科案列席中市議會備詢 林育鴻：對自己的操守有自信

中央社／ 台中14日電

前台北市長柯文哲疑涉入北士科案，中市副秘書長林育鴻在時任北市副秘書長時主持會議。他今天（14日）表示，以北市府的官方紀錄為主，目前已進入政風調查「對自己的操守有自信」。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，北士科地上權疑有爭議，由時任北市副秘書長、現任台中市秘書長林育鴻主持市府與元大人壽的會議，紀錄遭爆疑似捏造，林育鴻日前受訪僅表示「以台北市府的官方紀錄為主」。

台中市議會今天召開都發建設水利業務質詢，民進黨台中市議會黨團要求，監管都發建設水利的業務的林育鴻列席備詢。民進黨籍市議員蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、李天生、蔡耀頡等人，針對涉入北士科案要求林育鴻說明。

蕭隆澤詢問是否敢保證，在台中市不會發生類似狀況。林育鴻表示，因不是台中市的市政議題，不予評論，所有資料以台北市官方紀錄為主。張芬郁希望林育鴻能還原事情真相，給予自清、釋疑的機會，台中市民拒揹黑鍋。

副市長黃國榮表示，他來掛保證，台中市政府絕不會發生弊案，市府人員依法行政。

陳淑華質詢，林育鴻曾主持北士科會議，現捲入弊案中，當時在會議紀錄上為何不簽名，是否害怕涉及偽造文書，到中市府任職後是否有與相關業者接觸，在台中市是否有開會不簽名情形。林育鴻則說，去年9月到職沒有和任何財團、業者接觸，只要他主持的會議都會簽名。

陳俞融詢問，是否有中市府長官詢問過北士科案，林育鴻回覆沒有。陳雅惠則問，事發至今，林育鴻對於自己操守問題如何解釋。

林育鴻表示，「我對自己的操守非常有自信」，當天會議內容以台北市政府的紀錄報告為主，此案已進入政風調查階段，將以台北市政府的政風處調查為主，若北市府政風處後續需要他說明都會配合。

民眾黨台中市議員陳清龍則說，事情仍在調查中，現在定義為弊案不妥。黃國榮對此表示贊同。

北士科 台中市

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