出走官員變高虹安黑粉？「錢局長前局長」臉書擁6千粉 白酸綠打手

新竹市長高虹安小內閣話題不斷，又以竹市府文化局前局長錢康明去年9月被離職後，咬出高虹安男友干政最受爭議。錢康明雖沒了官位，但成立「錢局長前局長」粉絲專頁，不時以「過來人身分」評論高虹安施政，累計6千多名粉絲按讚，比部分民進黨議員還要多。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，錢康明已成綠營打手，粉絲僅有同溫層。

錢康明去年9月成立「錢局長前局長」臉書粉絲專頁，在高虹安因立院助理費案出庭時、市政議題出現爭議時，都會主動點評、發文活躍。最近教育處長陳木金請辭，錢康明也在臉書上評論「不意外」，認為高虹安怕太難看，才給陳市政顧問的新位子。

錢康明身為高虹安市府前官員，屢屢在粉專發文「針砭」市政，不僅在新竹市政壇，放眼其他地方政府也極為罕見。民進黨市議員曾資程說，高虹安因個人領導風格爭議，讓卸任的錢康明成為高虹安頭號「黑粉」並不意外，其他離職的官員也多有怨懟，自己當了議員十多年，還是第一次遇到市府人事「比八點檔還精彩的」。

身兼民眾黨新竹黨部主委的市議員李國璋說，錢前局長如今成為政治評論員，他給予尊重，但也希望錢康明不要成為綠營的廉價打手。錢康明評論事務是否客觀，社會自有公評，「信者恆信，不信者恆不信」，恐怕只是作為同溫層之間運作的素材罷了。

此外，新竹市政府不僅陸續有局處長出走，綠營議員楊玲宜、劉彥伶也不約而同提到，還有部分局處科長紛紛求去，寧可被降調減薪也要離開市府，申請轉調他處。據了解，竹市府近期包括都市發展處、城市行銷處都有任職許久的科長，轉調外縣市。

「應平常心看待人事異動，重點是要適才適所。」李國璋說，政務官來來去去，不必特別強調，只要適才適所，換人才不是問題。確實聽聞有科長外調，但不該被放大解讀，也有其他縣市政府公務員調進新竹市，難道就要歸咎是該縣市首長的問題嗎？