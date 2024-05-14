列舉蔡英文執政人民8大痛苦 國民黨酸「點亮台灣」

520在即，國民黨今（14日）舉行記者會盤點民進黨8年執政下，8項之最令人民感到痛苦，凸顯蔡英文《點亮台灣》書中提到「點亮令人感到無力的角落」矛盾之處，並表示，國民黨會負責任的繼續提醒執政黨，民進黨看不到、不想看的地方，國民黨會繼續提著這盞燈，幫忙照亮。

首先是「最危險的兩岸國安」。國民黨立委李彥秀指出，賴清德未來4年如何解決兩岸的問題仍是重中之重，民進黨在很多議題上都是意識形態的對抗，讓兩岸關係達到緊繃的最高點。她認為，賴清德應該思考或調整還要不要奉行台獨黨綱？應該創造更多友善的善意，兩岸才有機會真正交流。

其次是「最缺電的能源政策」，李彥秀舉出，桃園市4月停電35次，近半年停電171次，顯示桃園跳電的頻率、影響戶數都在增加，也凸顯台灣在產業用電、民生用電上確實出現問題。她呼籲賴清德，台灣要在國際競爭持續生存，需要更完整的能源政策與能源配比，應該積極檢討目前能源政策，回歸務實討論能源配比，讓國家供電安全穩定，符合民生及產業發展需求。

台北市議員柳采葳則指出「最會騙的詐騙集團」、「最昂貴的居住正義」等問題，她表示，民進黨8年20萬戶社會住宅政見嚴重跳票，不但把規畫中、尚未發包、包租代管等等份額計算一起，中央甚至毫不掩飾將地方社宅收割為政績。台灣人的荷包不僅買不起房，還要面對可能被詐騙的風險。她呼籲賴清德應正視台灣嚴重的詐騙問題，不要讓台灣年輕人買不起房，還淪為詐騙一份子。

新北市議員江怡臻提出「最嚴重的社會安全」及「最不安的食品安全」問題，前閣揆蘇貞昌提出社會安全網的二期計畫，預算高達407億元；但這個網卻越補越大，賴清德競選總統只好尷尬提出要落實社會安全網2.0。此外，蘇丹紅、超思蛋、萊豬、戴奧辛雞蛋、農藥容許量放寬等，2016年蔡英文總統高喊食安五環，令人質疑是否變成「食安五壞」？

國民黨發言人楊智伃則談到「最貧困的負債貧窮」及「最不敢生的少子化」問題。她指出，蔡英文剛上任時，平均每人負擔債務24萬元，到了今年4月，平均每人負擔債務27.1萬元；此外，去年底中央及地方政府潛藏負債19兆元，較2022年，增加5740億元。平均每人負債約107萬元。

提及少子化問題，楊智伃指出，不和平的兩岸關係、沒有穩定的供電、沒有居住正義，詐騙氾濫問題無法解決，生了孩子後還要擔心會被校園霸凌，還有食安漏洞。蔡英文在書中曾提到，台灣有「許多認真砌磚、勇於做夢的人，如一盞盞路燈，點亮了令人感到無力的角落」，但現在台灣仍有許多令人感到無力的角落，「蔡英文，你看到了嗎？」