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資安即國安！ 蔡英文：2025產值邁向800億

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
蔡英文總統（中）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（中）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今（14日）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制，也持續加強研發能量，積極培育人才，提升國家數位韌性。這幾年，台灣積極走向世界，加強和更多理念相近夥伴國家合作ㄝ相信透過彼此互動密切，將能促進產官學研更深度合作，攜手建立全球資安聯防體系。

蔡總統更表示，今年是台灣資安大會十周年，為資安產業搭建一座技術交流、拓展商機的專業平台，持續壯大台灣資安力量，我們不僅透過產創條例修法，將資安產品及服務等投資納入租稅優惠，鼓勵企業提升資安、投資及開發相關防護技術；國發基金也編列30億元，打造台灣的資安產業創業基地。在這些政策的帶動之下，去年台灣資安產值已超過744億元，穩健邁向2025年800億元目標。

蔡英文總統（前右二）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示在資安政策的帶動下，去年台灣資安產值已超過744億元，穩健邁向2025年800億元目標。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（前右二）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示在資安政策的帶動下，去年台灣資安產值已超過744億元，穩健邁向2025年800億元目標。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（前左四）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示今年是台灣資安大會十周年，為資安產業搭建一座技術交流、拓展商機的專業平台，持續壯大台灣資安力量。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（前左四）上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示今年是台灣資安大會十周年，為資安產業搭建一座技術交流、拓展商機的專業平台，持續壯大台灣資安力量。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席「2024臺灣資安大會開幕」，表示台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制。記者曾吉松／攝影

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