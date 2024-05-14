官司纏身...高虹安小內閣不安定？ 竹市府：懸缺時間比前朝短

新竹市長高虹安官司纏身，5月再度密集開庭，恐影響竹市小內閣人事。高上任1年4個多月，辭職的局處首長多達6人，尤其教育處長陳木金昨正式離職轉任市府顧問後，形成行政處長與教育處長「二度出缺」，是歷任竹市長罕見。5月20日市議會定期會開議在即，重要局處長仍懸缺，引發朝野攻防。

新竹市政府回應，人事調整為各縣市政府普遍現象，市府積極回應議員關切，配合調閱2014年至2024年各局處首長任期資料，發現高虹安上任後並無特別變化，懸缺時間也較前市府短暫；前市府時期曾有多個局處發生首長懸缺1年以上，或事務官副首長代理超過1年。

市府進一步說明，前市府時期教育處長曾輪替6位處長，期間單次懸缺首長1年6個月；都發處長輪替5位，曾單次懸缺首長2年4個月；地政處長輪替5位，曾單次懸缺1年5個月及1年；衛生局長輪替4位，累計懸缺超過3年。

高虹安1年多來小內閣人事震盪，鄰近的桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦同樣都是「改朝換代」，鮮有局處長離職。張善政小內閣，直轄市規模32個局處僅秘書處長、客家局長換人，其餘為新增或整併局處而異動人事，鍾東錦局處長異動以退休為主。

據統計，高虹安前年12月25日上任以來，包括行政處長謝泊弘、教育處長童鳳嬌、行政處長吳皇昇與教育處長陳木金請辭或離職離開新竹市政府，副市長蔡麗清、文化局長錢康明「被離職」。其中，副市長出缺4個多月最久，由民眾黨籍前立委邱臣遠接任，行政處長則面臨二度出缺，懸缺未補已1個多月，是否對外覓才或府內異動仍是未知。

民進黨多名市議員都對高虹安任內局處長異動表達不滿，議員曾資程質疑，民眾黨主席柯文哲爆出在台北市長任內疑有圖利財團爭議，高虹安同為民眾黨籍，多名局處長相繼離開，「會不會跟台北市有類似情節？」先安全下莊，避免陷入不必要泥淖。

議員楊玲宜批評，高虹安部分局處長的官位充滿政治人事酬庸交換的意味，無論是擔任立委或市長的角色，高虹安自始至終都無法展現領導者應有的表現，「帶人卻無法帶心」，局處長不斷求去，其領導統御能力確實出現極大危機。

國民黨市議員吳旭豐說，市長的官司動態確實是關注重點，但就整體而言，局處長若非行政體系出身，在背負許多政治壓力與操作之下，尤其又是學者出身很容易會適應不良；局處長要有專業之外，也要有面對政治議題的智慧。

「呼籲高虹安要找到對的人，先安內再攘外。」吳旭豐說，行政處長與教育處長都會由副處長暫代，局處業務要持續按SOP執行「不能落鉤」。為了府內運作與人事穩定，建議高虹安先讓潛在人選入府熟悉業務與運作，確認可勝任局處長重責再上任。