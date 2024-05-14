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影／3藍營直轄市長出席520總統就職典禮 徐榛蔚：我應該不會參加

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
總統、副總統就職典禮將屆，花蓮縣長徐榛蔚表示，如今有403地震災後重建工作要推動，地方公務多，5月20日應該不會前往參與典禮。記者王思慧／攝影
總統、副總統就職典禮將屆，花蓮縣長徐榛蔚表示，如今有403地震災後重建工作要推動，地方公務多，5月20日應該不會前往參與典禮。記者王思慧／攝影

總統、副總統就職典禮將屆，台中市長盧秀燕率先表態，將向議會請假出席；台北市長蔣萬安、桃園市長張善政也跟進，其他藍營縣市長是否參加典禮成為焦點。花蓮縣長徐榛蔚表示，如今有403地震災後重建工作要推動，地方公務多，5月20日應該不會前往參與典禮。

花蓮縣議會今天（14日）舉行第20屆第3次定期大會縣政總質詢，徐榛蔚與縣府局處首長出席，接受縣議員質詢。議員質詢中場休息時，徐榛蔚接受媒體聯訪。

徐榛蔚表示，恭喜賴清德總統即將在5月20日就任，花蓮正逢403地震災後重建，有許多相關的工作要推動，地方上也有很多行程，有相當多困境要解決，如果有時間就會去，但地方上公務太多，議會也有總質詢，「目前應該沒有參加」。

徐榛蔚 災後 花蓮

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