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藍提解除陸禁團令、綠交協商 陳玉珍：春暖花開恐要再等等

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍今天在議場前說明，國民黨團提案要求政府立即解除禁團令的用意。記者王千豪／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在議場前說明，國民黨團提案要求政府立即解除禁團令的用意。記者王千豪／攝影

為排除兩岸旅遊障礙，國民黨立法院黨團提案，要求政府立即解除禁團令。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，在準總統賴清德即將上任之際，可以對大陸釋出橄欖枝。不過，該提案今天（14日）在立法院會被民進黨提議交付朝野協商，兩岸旅遊要「春暖花開」恐怕要再等等。

國民黨團提案，要求政府立即解除禁止人民組團出國赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。不過，立法院會今天在處理處案時，民進黨團提議交付朝野協商。

陳玉珍在議場前受訪表示，這是她建議國民黨團提案，離島金門、馬祖、澎湖都非常依賴觀光，但交通部6月取消團客到陸觀光，禁團令對台澎金馬觀光產業影響很大。

陳玉珍指出，國民黨團提案看是否可以先開放，讓陸客經由小三通到台灣來觀光。她強調，未來賴總統即將上任，也可以對大陸遞出相當的橄欖枝、遞出善意，對兩岸和平發展很重要。

國民黨 陳玉珍 馬祖

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