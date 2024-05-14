藍提解除陸禁團令、綠交協商 陳玉珍：春暖花開恐要再等等

為排除兩岸旅遊障礙，國民黨立法院黨團提案，要求政府立即解除禁團令。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，在準總統賴清德即將上任之際，可以對大陸釋出橄欖枝。不過，該提案今天（14日）在立法院會被民進黨提議交付朝野協商，兩岸旅遊要「春暖花開」恐怕要再等等。

國民黨團提案，要求政府立即解除禁止人民組團出國赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。不過，立法院會今天在處理處案時，民進黨團提議交付朝野協商。

陳玉珍在議場前受訪表示，這是她建議國民黨團提案，離島金門、馬祖、澎湖都非常依賴觀光，但交通部6月取消團客到陸觀光，禁團令對台澎金馬觀光產業影響很大。

陳玉珍指出，國民黨團提案看是否可以先開放，讓陸客經由小三通到台灣來觀光。她強調，未來賴總統即將上任，也可以對大陸遞出相當的橄欖枝、遞出善意，對兩岸和平發展很重要。