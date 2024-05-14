洪孟楷：盼賴清德520就職講出全民能接受的談話

準總統賴清德520將就職，其就職演說眾所矚目。國民黨立委洪孟楷今（14）日表示，台灣主流民意希望兩岸和平穩定發展，希望賴清德以台灣主流民意為主，講出全民接受的談話。

洪孟楷說，賴清德520就職演說絕對是矚目焦點，不知賴清德會怎麼說。台灣主流民意是希望兩岸和平穩定發展，在兼顧中華民國的主權立場及台灣人民權益為最優先的情況下怎麼做，這是賴清德的課題、責任，希望賴清德（於兩岸）有更多橄欖枝及互動，跟國際有更多交流，而非如過去的政治意識形態之爭，或是讓兩岸關係、台灣處境限縮。

洪孟楷說，大家期待賴清德就職演說的同時，希望賴清德以台灣主流民意為主，講出讓全民能夠接受的談話。

關於我方沒受邀世界衛生大會（WHA），洪孟楷說，中國大陸對台灣的打壓無所不在，馬政府時代也都是這樣，但馬政府時代能在打壓以外，走出一條兩岸和平發展、兼顧到中華民國主權、台灣人國際參與的權利。賴清德政府能不能走出自己的路，這是賴清德政府應思考的課題。

針對國台辦批民進黨「以衛謀獨」，洪孟楷說，聽不懂此邏輯。台灣多數民意反對台獨，連賴清德這個台獨金孫，在1月13日總統大選之前，都可以為了要撕掉台獨金孫的標籤，講說已經沒有考慮推動台獨。雖然民進黨的台獨黨綱存在，但在台灣，一直喊台獨沒有市場，是否能在中華民國主權底下，為台灣人謀取最大的國際參與跟國家的權益，這是賴清德政府應面對跟需要承擔的責任。