傳517特赦陳水扁 洪孟楷：追回不法所得是最低限度
傳蔡英文總統於517特赦前總統陳水扁。國民黨立委洪孟楷今（14日）表示，天子犯法與庶民同罪，要特赦之前，應把這些事情說明清楚，且不法所得絕對都要追回，這是最低限度。
洪孟楷表示，蔡英文任期最後一周，感覺是打算司法問題用政治解決，為何過去8年不做，現在最後一周要做？既然要做，是否應該面對國人說明，面對媒體。舉行記者會向國人說明清楚。
洪孟楷說，特赦是總統的權責，但陳水扁有無認罪？陳水扁三審定讞的罪可以特赦，但尚未定讞的案件是否應持續進行？讓國人了解真相，確認整個司法程序完備之後，才能特赦。要求不法所得絕對都要追回，這是最低限度，沒有任何人能夠允許犯罪，天子犯法與庶民同罪，要特赦之前，應把這些事情說明清楚。
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