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民間醫療小組：陳水扁是司法錯誤犧牲品 應「除罪」特赦

中央社／ 台北14日電
陳順勝（左）是前總統陳水扁（右坐者）的主治醫師。圖／本報系資料照片 程宜華
陳順勝（左）是前總統陳水扁（右坐者）的主治醫師。圖／本報系資料照片 程宜華

前總統陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝今天說，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，應「除罪」特赦，而不是「除刑」特赦，期盼總統蔡英文在520新政府就職前展現高度，能無罪特赦陳水扁，讓藍綠和解，永遠終止爭議。

陳順勝透過臉書發文「我們主張520前無罪特赦陳水扁總統」，他說，媒體報導蔡總統本週可望特赦陳水扁，特赦的方向可能包括免除其刑，也就是「免刑不免罪」，引發各界議論，但「我們主張除罪特赦而不是除刑特赦」。

他說，當年陳水扁擔任總統時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任總統時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，對扁案他們期待除罪特赦。

陳順勝表示，陳水扁一下任總統就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，「免刑不免罪」或硬要扁認罪，豈不是在歷史上為「不正義的司法背書」。

他說，過去不正義辦案，現在若要認罪才特赦無法平反冤屈，將來只會讓藍營一直不斷把有罪、貪腐的標籤往陳水扁以及綠營身上抹，「特赦就應該要無罪」，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。

陳順勝說，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，例如國務機要費就是一例，法官做出和國民黨籍前總統馬英九特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法。

特赦 陳水扁 陳順勝

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