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昔揭陳水扁海外帳戶 洪秀柱：違反多數民意的特赦是反民主

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對日前傳出民進黨政府將在520就職前特赦前總統陳水扁特赦，國民黨前主席洪秀柱表示，民進黨違反多數民意，民主的精神盪然無存。圖／聯合報系資料照片
針對日前傳出民進黨政府將在520就職前特赦前總統陳水扁特赦，國民黨前主席洪秀柱表示，民進黨違反多數民意，民主的精神盪然無存。圖／聯合報系資料照片

傳出民進黨政府將在520就職前特赦前總統陳水扁特赦。國民黨前主席洪秀柱今天（14日）表示，民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪汙犯，就是反民主的帝王心態，執政的傲慢不再掩飾，民主的精神盪然無存，「我們還要忍受這樣的政府多久？」

洪秀柱透過臉書發文指出，陳水扁是一位2015年1月5日起，以腦部病變為由保外就醫超過110個月迄今，國際認證的貪汙犯。就在傳出民進黨政府準備特赦陳水扁的消息後，TVBS民調針對是否贊成特赦陳水扁的結果48%反對，22%贊成。

洪秀柱表示，2008年8月14日她在立法院舉行「陳水扁家族海外帳戶大解密」記者會，拿出陳家在海外4個帳戶遭瑞士聯邦檢察署凍結戶頭，並主動來函台灣，請求相關司法協助的證據，記者會前類似指控陳水扁都還矢口否認。

洪秀柱說，當天下午，陳水扁就公開承認沒有據實申報財產，公開承認「做了法律不允許的事」。隨後一件件離譜，且令全國人民難堪的貪腐事跡，讓陳水扁與其家族於2008年12月12日被提起公訴，「我們不會忘記，陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯！」

洪秀柱批評，民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪汙犯，就是反民主的帝王心態，執政的傲慢不再掩飾，民主的精神盪然無存，大家還要忍受這樣的政府多久？在野黨政治精英們毫無辦法？她呼籲立法院應立即針對赦免法對特赦對象，數罪在身尚未定罪者，不得特赦。以免民主法治體系的崩壞。

洪秀柱 特赦 陳水扁

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