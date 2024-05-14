新加坡學者剖析蔡英文8年開啟很多空間 「台灣並非沒選項」

總統蔡英文8年執政，政府對於兩岸關係數度重申「不挑釁」、「不冒進」、「維持現狀」，沉著應對北京出招。蔡政府任內使台海議題國際化，說服了國際社會，台海和平利害相關世界繁榮。

總統蔡英文於2016年1月16日以689萬票勝選，當晚當選感言為爾後8年兩岸關係定錨，「『維持現狀』是我對台灣人民以及對國際社會的承諾，我一定說到做到」、「未來我處理兩岸關係，會積極溝通，不挑釁，也不會有意外」。

4個月後，蔡英文在總統就職演說表示，「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務」；兩岸應該珍視20多年來交流、協商累積的現狀與成果，在這個既有事實與政治基礎上推動兩岸關係和平穩定發展。

蔡英文所提「既有政治基礎」包括1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知、中華民國現行憲政體制、兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果、台灣民主原則及普遍民意。

北京彼時回應，這是一份沒有完成的答卷，根本問題在於「九二共識」，直言演說內容「沒有明確承認『九二共識』和認同其核心意涵，沒有提出確保兩岸關係和平穩定發展的具體辦法」。

在香港「反送中」抗議聲、美中高度對抗煙硝中，蔡英文2020年憑817萬票展開第二任期，她在就職演說對於兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」；同年國慶文告強調，在符合對等尊嚴原則下，願意促成有意義對話，「只要北京當局有心化解對立」。

蔡英文於2021年國慶文告拋出「四個堅持」，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。

蔡政府採取「不挑釁」、「不冒進」、「維持現狀」一貫立場，北京則以灰色地帶行動、經貿脅迫、軍事騷擾、中斷交流持續干擾兩岸。

過去8年間，北京切斷中生來台就讀學位管道、喊卡中國遊客組團來台觀光或自由行、片面指控台灣農產品有檢疫問題、取消ECFA部分產品關稅優惠、利誘台灣邦交國轉與其建交、時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後圍台軍演，一再地祭出施壓台灣手段。

在北京持續騷擾台灣的同時，台灣過去8年的地緣政治角色早有了改變，在美中貿易戰、美中科技戰大背景下，台灣半導體產業更顯供應鏈關鍵地位，台海議題不再侷限於台灣海峽，轉成為攸關全球經貿安全議題，「七大工業國集團」（G7）連續4年強調台海和平穩定重要性。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎對中央社剖析，台灣8年來兩岸政策走向一致、立場穩定；北京則是一再地要求台灣接受其所界定的「九二共識」，這個「九二共識」與「一國兩制」綁在一起，台灣確實沒有太多政治空間可做調整，「蔡總統能做的就是穩定局勢」。

莊嘉穎指出，台灣的總統就職演說往往會闡述兩岸、外交未來4年大方向，推估總統當選人賴清德將於演說中對北京釋出善意，希望找到兩岸交流對話空間；這也是賴清德對於國際社會的表態，不要讓國際社會誤會台海不穩定原因在台灣。

「台灣不是沒有選項的」，莊嘉穎強調，北京總是認為自己籌碼很多，沒有必要接受台灣拋出的球；蔡政府8年期間將「台灣國際化」，台海議題不再只是台海的事情，透過智庫外交、國會外交等管道與國際社會交流，這為台灣開啟很多空間。

莊嘉穎提到，蔡政府透過政策鼓勵台商轉布局東南亞國家，這也是對的方向。

成功大學政治學系教授王宏仁認為，過去8年兩岸政策與蔡英文個性謹慎有關，她盡力維護台灣主流民意、維繫兩岸關係間的平衡；這個平衡也需要北京一些讓步，否則平衡很容易被打破，甚至成為拿來攻擊台灣「沒有維持現狀」的藉口。

王宏仁坦言，兩岸關係現在走到「史上最低點」，對岸其實有較多主動權。兩岸必須恢復正常、健康的交流，建議海基會、海協會溝通應該先恢復，在觀光、民間交流等事務有所接觸；不要把政治拉到前提，這樣對於雙方沒有好處。

王宏仁認為，蔡英文任內兩岸政策受到國際社會肯定，賴清德也說過了，將會延續「蔡英文路線」。

王宏仁強調，台海議題國際化為穩定台海局勢方式，必須讓國際社會知道「台海不是內政問題」，台海和平攸關世界經濟榮景，每個國家都被牽涉其中；透過「二軌外交」、「1.5軌外交」，將是繼續推進台海議題國際化的具體作法。

蔡英文在去年國慶文告再次強調，願意以台灣民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。這也是蔡英文任內最後一次國慶文告。

陸委會副主委詹志宏於5月9日主持蔡政府任內最後一場例行記者會，他以「兩岸互動常常是在一念之間」作為過去8年兩岸關係總結、未來兩岸關係期許。

詹志宏說，有些對岸學者惋惜兩岸這些年來的互動，直言倘若2016年蔡英文就職演說內容，北京願意接下來的話，這8年兩岸互動會是另外一個局面，不會像現在這樣。兩岸政治立場30年來彼此太熟悉了，咬文嚼字「統獨」其實沒有實質意義，對於兩岸關係也毫無幫助，關鍵都在於那一念之間。