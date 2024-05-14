今（14）日上午立法院會中，國民黨團提出「建請農業部調整公糧收購價格公決案」、「建請解除觀光客赴陸限制、開放陸客循小三通赴離島觀光公決案」等二案；不過，民進黨主張交付朝野協商，最後立法院長韓國瑜宣告，皆交由黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

根據公糧案提案案由，國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等提案，鑑於公糧收購價格自2011年起，迄今已長達13年未調漲，反觀13年間，基本工資從1萬7880元漲到2萬7470元，工資漲幅53.64%；秧苗由每盤28元上漲到40元，上漲43%；物價指數上漲超過15%。

案由指出，其他如農藥、肥料上漲近25%，農民耕種成本不斷增加，公糧收購價格仍停留13年前水準，嚴重影響農民權益，故公糧收購價格應每公斤至少提高8元以上。爰此，建請院會作成決議：「農業部應調整公糧收購價格，由每公斤26元調整至每公斤34元，提高農民基本利潤，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本增加，落實照顧農民之政策。」

另一方面，由於我國交通部禁止我國觀光客赴陸觀光，造成離島受影響甚鉅。國民黨團遂提案，解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等離島旅遊觀光。

根據提案案由，陸客旅遊觀光與消費，對金馬澎等三離島縣之觀光產業扮演舉足輕重之角色。舉金門為例，據內政部移民署統計，金門縣入出境最高達200萬人次，其中陸客就佔了4成。而原本在兩岸疫情和緩，小三通重啟航線後，金馬澎等三離島縣可望帶來陸客觀光人流，進而繁榮地方產業發展，卻因兩岸開放觀光政策反覆，導致地方經濟發展停滯。

案由提到，兩岸開放過程當中，小三通保持先行先試的精神，針對小三通部分擴大開放幅度，將有助於政府推動兩岸健康有序的交流，故針對大陸旅客的赴金馬澎觀光旅遊應予以優先開放，以活絡離島經濟發展。

惟，前述兩案於立法院會中，確定交由黨團協商。是否得以建請行政部門執行，均視各黨協商能否有共識。