懶人包／蔡英文傳將特赦陳水扁 民調結果不支持大於支持

image source：FB／陳水扁新勇哥物語

文／陳宣懿

近日傳出總統蔡英文有意在卸任前，特赦前總統陳水扁。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，特赦陳水扁是一種政治判斷，要考量政治衝擊，因此蔡英文選在卸任前執行，比較沒有壓力。根據TVBS民調中心指出，22%受訪者支持特赦陳水扁，48%受訪者不支持特赦陳水扁，不支持度比過去降低。賴祥蔚分析，由於陳水扁貪污弊案已經事隔10多年，很多民眾對當時弊案記憶模糊，所以比較會從人道主義去思考特赦。今天《網路溫度計DailyView》帶您了解，近期陳水扁特赦相關話題的懶人包。

蔡英文傳特赦陳水扁 支持者喊：阿扁再出來選總統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/10～2024/05/12）統計調查，陳水扁近三日探索概念，出現「免刑不免罪、蔡英文、憑什麼要民進黨總統特赦、害慘民進黨、永遠不會」。對於支持者留言喊話「支持再出來選總統」，陳水扁則直接回覆「永遠不會」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

以下為陳水扁特赦相關話題時間軸：

5月7日

傳出總統蔡英文將在520日卸任前特赦前總統陳水扁，總統府7日回應，現階段立場仍是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。各大社群開始討論對於特赦阿扁的看法，有網友表示，「滾回監獄貪污款項收歸國有」、「先有認罪才有特赦」。

5月8日

台灣國理事長陳峻涵8日表示，已在忠孝西路及中山北路路口懸掛「特赦阿扁台灣向前」大型布條，盼讓「阿扁們」放下心中的仇恨，也在中共對台步步進逼的當下，讓藍綠放下對彼此的仇恨，進而團結一致對外。國民黨主席朱立倫表示，總統要特赦，大家予以尊重，但最基本立場是維護司法正義及人民感受；國民黨多次提出認錯、道歉、還錢，這是最基本的要求。

5月9日

前立委蔡正元認為特赦阿扁是蔡英文的意思，而一切都是為了要還當年的人情。他表示，「如果沒有陳水扁的提拔，蔡英文今天就是一個沒有博士學位的學者而已！經過阿扁的提拔，加持很多，所以她才有今天的機會。所以蔡英文會不會還這個人情？可能性是有的。」

5月10日

關於阿扁特赦10日又有進一步消息傳出，特赦令將在下週發布，將朝「免刑不免罪」方式辦理，犯罪所得8億元全數沒收，包含瑞士政府凍結的約1000萬美元等，仍靠檢察機關依照《刑法》沒收新制向法院聲請單獨沒收犯罪所得。

5月11日

對於蔡英文決定在5月20日卸任前，特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，陳水扁在社群平台發文回應，政治問題就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的。對此，有網友表示，「政治操弄司法」、「貪污問題法律解決，而不是政治解決」。

5月12日

民進黨新系大老前立委林濁水痛斥，陳水扁的行為造成選舉票票不等值災難「害慘民進黨」，一句道歉都沒有憑什麼總統特赦。林濁水分析，區域選票民進黨比國民黨多了69萬，不分區選票民進黨比國民黨多了222萬，票贏這麼多，席位卻輸，完全是陳水扁開了國會減半的選舉支票，又在前民進黨主席林義雄力挺之下居然真的修憲兌現，勸都勸不聽，結果造成選舉時票票不等值的災難。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月10日至2024年05月12日。