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民進黨台南市長之爭 林俊憲：我比陳亭妃更能團結民進黨內

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲今天接受「秋千萬事」廣播節目主持人王淺秋專訪。圖／取自中廣新聞網直播
民進黨立委林俊憲今天接受「秋千萬事」廣播節目主持人王淺秋專訪。圖／取自中廣新聞網直播

2026年民進黨台南市長佈局起跑，檯面上逐漸聚焦兩位擬參選人，分別是民進黨立委陳亭妃、林俊憲。林俊憲今天（14日）接受「千秋萬事」廣播節目專訪時表示，他比起陳亭妃的優勢，是比較可以團結民進黨內，現在支持他的台南市議員有20幾位，當時沒有跑票、對民進黨忠誠度高的議員，都會支持他。

林俊憲指出，上一回台南市長提名之爭，打黃偉哲也打得很慘烈，這是必然，因為在深綠、深藍區，比較優勢政黨初選都會如此，但用什麼方式打選戰，選民會看在眼裡，尤其初選規則就是全民調，選民會看待擬參選人，是如何面對黨內同志。台南的民進黨支持者有個特色，初選後會凝聚、團結，這是對參加初選者的壓力，任何民進黨候選人，不能離開黨。

談到如何看待初選可能的對手陳亭妃？林俊憲表示，選過市長的擬參選人一開始會有優勢，畢竟選過、跑過，知名度比較高，但也想不到台南初選為何這麼早引發關注，而選戰動員是相對的，當一邊支持者開始動員，另一邊也要反應，他晚起步，就要跑得比別人快，會全力以赴。

林俊憲也說，他不怕初選，不怕黨內競爭，只是經過公平公正的初選，才有空間讓初選之後，黨內可以團結。

林俊憲 民進黨

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