臨近賴清德520就職 我駐美代表撇麻煩製造者、促獨標籤

準總統賴清德520就職典禮前夕，中華民國駐美代表俞大㵢13日在華府智庫威爾遜中心（Wilson center）表示，台灣不是麻煩製造者，不想製造問題，不會宣布獨立，賴清德會繼續負責任延續蔡英文總統的路線。

美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）表示，台灣要追求國際空間，也要做軍事準備，但他認為民進黨政府只做到第一點，這點是很危險的，他強調台灣軍事防禦準備不足的急迫感。

本報日前報導，賴清德就職演說內容已定稿，兩岸和國安立場將以蔡總統的「四個堅持」為基礎，闡述賴選舉期間提出的民主和平「四大支柱」；賴也將延續民進黨2016年執政以來，維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，不屈服於壓力，也不會走回對抗的老路，希望兩岸在對等的前提下交流與對話。

俞大㵢表示，賴清德會在兩岸和國際關係領域遵循蔡總統路線，台灣已是主權獨立的國家，沒有必要再次宣布獨立，北京把賴清德貼上台獨運動者的標籤，事實上沒有跡象表明賴清德會在就任總統後宣布台灣獨立。

俞大㵢表示，賴會堅持審慎合理的現狀，不想製造問題、不會宣布獨立，同時要確保世界認識台灣，台灣不隸屬於中華人民共和國，台灣要擁有自己的國際空間，並為全球和平與未來貢獻一己之力，賴清德會非常負責任地繼續走這條路線。

俞大㵢說，台灣不是麻煩製造者，不是讓區域變得敏感而緊張的一方。

參加同場活動的柯伯吉卻提到，他認為台灣的處境危險，在沒有大幅提升軍力的狀態下，讓北京認為台灣朝著獨立發展，同時讓美國在歐洲不斷自我消耗。

對比於支持烏克蘭就是支持台灣的觀點，柯伯吉多次表示，美國應聚焦北京的威脅，而非持續在烏克蘭投入資源。

柯伯吉表示，以維持現狀為目標，民進黨政府設定要爭取國際空間和大幅建軍兩項手段，卻只做到第一點，恰恰這在北京看來是追求獨立。

柯伯吉說，從俄烏戰爭經驗來看，西方國家的制裁無法改變俄羅斯的戰略決策，也不影響俄國建軍，若要其他國家以經濟制裁對付北京侵略台灣，柯伯吉立場悲觀；他說，台灣必須強化防衛力量才能應對中國大陸的威脅，但目前看不出台灣會像以色列一樣戰到底。

此外，柯伯吉說，台灣的不同政黨對美國的立場差距沒這麼大，國民黨支持避免挑釁並增加國防預算，他也不認為民進黨是符合美國利益的唯一政黨。