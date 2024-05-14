【專家之眼】福利超好 芬蘭德國是白痴？皆有所養

原來，大同世界不是烏托邦。2500年前，孔子在《禮記》所描繪的大同世界：「人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，已經實現了：任何人都不會被遺棄，不管是失業、孕婦、窮困、老幼殘疾…都能得到尊嚴和照顧，這個地方就是芬蘭、瑞典、丹麥、德國等等西歐福利國。

在整個西歐國家中，德國的社會福利並非最好，但是因為我本身留德，對德國比較熟悉，因此就舉德國的例子來說明，德國政府是怎麼照顧德國家庭的（見表），據此，讀者可自行比較台灣。

一個新婚家庭通常要面對的問題：孕產、托育、小孩上學、工作與育兒之間的選擇等等，所有這些難題，德國政府都有解決方案，而且很實惠。

德國婦女在產前6周至產後8周，不得從事任何工作，而且，有錢可拿，即14周的工資。若產婦在生產過程中出現受傷、多胞胎、早產等情況，孕產保護期將延長至產後12周。

孩子出生後，需要父母親的照顧。這時候，德國政府出了4招：育兒假（Elternzeit）、父母獎勵金（Elterngeld）、孩童津貼（Kindergeld）、公立托育和幼兒園，以方便家長能兼顧工作與育兒。如果孩子要自己帶，那麼，德國政府允許照顧一個孩子的育嬰假長達6年，也就是母親3年、父親3年，這是最長。當然，育嬰假期間，雇主不得解僱。

父母自己帶孩子，沒工作怎麼辦？政府會發父母獎勵金。父母獎勵金是稅前工資的67%，但不低於300歐元/月，不高過1800歐元/月，一般可領14個月，最長32個月。

不管父母親有沒有工作或是有錢沒錢，德國家庭都能得到政府發的兒童津貼：一個小孩，目前是每個月250歐元（每年都會根據通膨指數調整），要是有4個小孩，那就是月領1000歐元（折合台幣約3.5萬）。可以領多久？領到滿18歲。如果18歲之後，小孩讀大學，則可領到滿25歲。

此外，有孩子的家庭，每年每孩有4000歐元的抵稅額度，直到滿14歲。針對單親家庭，德國政府每月發給兒童撫養費（Unterhaltsvorschuss），分別是0-5歲最高230歐元，6-11歲最高301歐元，12-17歲最高395歐元，以彌補缺少父愛或母愛帶來的經濟劣勢；針對收入不足的家庭，可領每月每孩292歐元的兒童附加補貼（Kinderzuschlag）。

作為幼兒園（Kindergarten）的發明國，3-6歲的德國小孩都有權利上幼兒園，如果是低收入戶（德國的低收入門檻不像台灣的沒有人性），那麼費用全免；在托育部份，因為工作或就學確實需要，滿2個月就能托嬰，以方便父母親回到職場或不中斷學業。

不管是上小學、中學、大學，包括讀博士班，在德國都是免費的（連我這個外國人在德國讀博士也是免費的），這就大大減輕了家長的負擔，自然也就不需要申請助學貸款，也不會出現繳不起學費而失學或輟學的情形，因此，人才不容易被埋沒。

什麼叫社會福利？這就叫做社會福利。事實上，德國的社會福利琳瑯滿目、目不暇給，目的就是「一個也不能少」，由此形成一個強而有力的共同體（Gemeinschaft）。

社會福利就像義務教育（Compulsory Education），是增強國力的法寶，而不是一般人所認知的救濟。早在1717年，在全世界，還沒有哪一位君主認識到義務教育的戰略價值的時候，德國（那時叫普魯士）就已經頒布了《義務教育規定》：「所有未成年人，不分男女貴賤，都必須接受義務教育」，德國正是藉由「救濟」（你沒錢讀書，政府免費提供）在歐洲後來居上，贏得了大於英國法國的綜合國力。

那麼，社會福利的戰略意義在哪？社會福利能凝聚人民的向心力、增加就業、縮小貧富差距、促進社會和諧、對經濟危機所造成的破壞起到緩衝作用、釋放人民的創造力，進而大大增強國家競爭力，每一個人都受益，包括有錢人。

你以為芬蘭、德國這些政府笨嗎？他們是有遠見的政治家，哪裡像台灣的政客無知又自大，又或者聰明絕頂卻是出賣良心呢！