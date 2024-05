【專家之眼】福利超好 芬蘭德國是白痴？皆有所養

原來,大同世界不是烏托邦。2500年前,孔子在《禮記》所描繪的大同世界:「人不獨親其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」,已經實現了:任何人都不會被遺棄,不管是失業、孕婦、窮困、老幼殘疾…都能得到尊嚴和照顧,這個地方就是芬蘭、瑞典、丹麥、德國等等西歐福利國。

在整個西歐國家中,德國的社會福利並非最好,但是因為我本身留德,對德國比較熟悉,因此就舉德國的例子來說明,德國政府是怎麼照顧德國家庭的(見表),據此,讀者可自行比較台灣。

一個新婚家庭通常要面對的問題:孕產、托育、小孩上學、工作與育兒之間的選擇等等,所有這些難題,德國政府都有解決方案,而且很實惠。

德國婦女在產前6周至產後8周,不得從事任何工作,而且,有錢可拿,即14周的工資。若產婦在生產過程中出現受傷、多胞胎、早產等情況,孕產保護期將延長至產後12周。

孩子出生後,需要父母親的照顧。這時候,德國政府出了4招:育兒假(Elternzeit)、父母獎勵金(Elterngeld)、孩童津貼(Kindergeld)、公立托育和幼兒園,以方便家長能兼顧工作與育兒。如果孩子要自己帶,那麼,德國政府允許照顧一個孩子的育嬰假長達6年,也就是母親3年、父親3年,這是最長。當然,育嬰假期間,雇主不得解僱。

父母自己帶孩子,沒工作怎麼辦?政府會發父母獎勵金。父母獎勵金是稅前工資的67%,但不低於300歐元/月,不高過1800歐元/月,一般可領14個月,最長32個月。

不管父母親有沒有工作或是有錢沒錢,德國家庭都能得到政府發的兒童津貼:一個小孩,目前是每個月250歐元(每年都會根據通膨指數調整),要是有4個小孩,那就是月領1000歐元(折合台幣約3.5萬)。可以領多久?領到滿18歲。如果18歲之後,小孩讀大學,則可領到滿25歲。

此外,有孩子的家庭,每年每孩有4000歐元的抵稅額度,直到滿14歲。針對單親家庭,德國政府每月發給兒童撫養費(Unterhaltsvorschuss),分別是0-5歲最高230歐元,6-11歲最高301歐元,12-17歲最高395歐元,以彌補缺少父愛或母愛帶來的經濟劣勢;針對收入不足的家庭,可領每月每孩292歐元的兒童附加補貼(Kinderzuschlag)。

作為幼兒園(Kindergarten)的發明國,3-6歲的德國小孩都有權利上幼兒園,如果是低收入戶(德國的低收入門檻不像台灣的沒有人性),那麼費用全免;在托育部份,因為工作或就學確實需要,滿2個月就能托嬰,以方便父母親回到職場或不中斷學業。

不管是上小學、中學、大學,包括讀博士班,在德國都是免費的(連我這個外國人在德國讀博士也是免費的),這就大大減輕了家長的負擔,自然也就不需要申請助學貸款,也不會出現繳不起學費而失學或輟學的情形,因此,人才不容易被埋沒。

什麼叫社會福利?這就叫做社會福利。事實上,德國的社會福利琳瑯滿目、目不暇給,目的就是「一個也不能少」,由此形成一個強而有力的共同體(Gemeinschaft)。

社會福利就像義務教育(Compulsory Education),是增強國力的法寶,而不是一般人所認知的救濟。早在1717年,在全世界,還沒有哪一位君主認識到義務教育的戰略價值的時候,德國(那時叫普魯士)就已經頒布了《義務教育規定》:「所有未成年人,不分男女貴賤,都必須接受義務教育」,德國正是藉由「救濟」(你沒錢讀書,政府免費提供)在歐洲後來居上,贏得了大於英國法國的綜合國力。

那麼,社會福利的戰略意義在哪?社會福利能凝聚人民的向心力、增加就業、縮小貧富差距、促進社會和諧、對經濟危機所造成的破壞起到緩衝作用、釋放人民的創造力,進而大大增強國家競爭力,每一個人都受益,包括有錢人。

你以為芬蘭、德國這些政府笨嗎?他們是有遠見的政治家,哪裡像台灣的政客無知又自大,又或者聰明絕頂卻是出賣良心呢!