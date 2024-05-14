【專家之眼】緊張緊張！520總統就職演說會有驚爆？

各方矚目的賴清德520就職演說內容，據前日媒體報導，內容方向已定。針對外界最關注的兩岸與國家安全立場，賴的兩岸論述，基調將延續賴1月13日的當選感言、加上蔡英文總統的「四個堅持」，進一步闡述賴自選舉期間提出的民主和平「四大支柱」，也將延續2016年民進黨執政以來「承諾不變、善意不變」的政策主軸，媒體說綠營將對中國大陸釋出善意，但也將重申守護台灣。

外界對此評論期待，有認為這是維持現狀、相對於陳水扁執政時友善，或者指出賴就職演說是在強調未來將團結國家、對陸釋出善意。

首先，賴的就職演說內容，應該早就給美方看過了。美國即將舉行大選，經不得兩岸任何意外，而最近中共對台動作頻頻，其中重要關切，就在賴的就職演說應顧及兩岸關係。為此，美方在台北與北京間多次穿梭外交：AIT主席羅森伯格密集訪台、美國務院亞太助理國務卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭在北京見中共外交官與國台辦副主任仇開明等。大國外交公開與私下有別，私下運作時要拿出東西取信對方以進行實質討論，談的話題必然包括賴將講的內容。執政黨如今放消息講得煞有介事，是在意圖主導輿論風向而已。

其次，賴要追求國家團結、推動兩岸政策，只需遵守中華民國憲法就好。以前者追求內部團結目標來說，其實可以拿綠營自己人的論述檢驗他們。早期獨派試圖建構的台灣民族主義，太過偏重閩南人的歷史記憶，不利團結所謂的台灣四大族群，因此後來轉而遵奉公民民族主義，簡單來講，就是不論先來後到，透過對憲法的認同取代民族、族群或血緣認同，以獲取各族群認同的最大公約數。

至於在兩岸關係部分，能否走得通不是只有台灣單邊說了算。「一國兩制」在台灣沒市場就不用提了，現任中共外事辦主任、外交部長王毅在2016年蔡英文第一次總統就職演說時曾表示，他並不關心誰在台灣掌握政權，「而是成為執政黨後，她如何處理兩岸關係，她能否繼續維持兩岸關係和平發展、能否繼續承諾『兩岸同屬一個中國』的這一重要的兩岸關係發展重要基礎，這才是我們關心的核心」。他還提到，「她既然是按照目前『他們的憲政』所選出來的，她不能違反自己『憲法』的規定，『他們的憲法』是規定『大陸台灣同屬一個中國』，是非常清楚的。」這番表述，很清楚在暗示中華民國憲法在兩岸關係中的地位。

令人遺憾的，綠營領導面對中華民國憲法時經常是說一套做一套。蔡從民國108年起，把中華民國歷史縮短成從民國38年開始、國號被改稱中華民國台灣，文史課綱則從更早前就已切斷與中國概念的聯繫。這都與現行憲法規範與精神相違背。

而賴對中華民國憲法的蔑視，上台前就很清楚了。2019年公開批評現行憲法有包括破壞台灣團結等三大問題；這次總統選舉辯論會上稱：「如果拿民國35年所制定的憲法來看的話，其實你會失望的，因為當年李登輝總統任內推動六次修憲，目前我們在台灣運作的這部分是增修條文，也就是以台灣發展為中心的內涵的增修條文，在這種狀況之下，如果憲法或是其他的法律可以團結國人，我們當然要尊重、要採用，但是如果要用來解決兩岸的問題，這恐怕又是另外一個層次的問題」。我憲法在台灣運作部分當然不只是增修條文，但其言下之意，如果他認為憲法不能團結國人，就不用尊重了，更別提能拿來處理兩岸關係。

至於此次聲稱就職演說基調裡所包括的賴1月13日當選感言，連裝個樣子提提憲法都不演了，僅只說到「依照中華民國的憲政體制」。蔡賴口中的「憲法」與「體制」有沒不同？或許可參考2015年蔡訪美智庫時的問答。當時她說她將在中華民國現行憲政體制下，持續推動兩岸關係的和平穩定發展，在場的AIT理事卜道維問，中華民國憲政體制的內容包括哪些？蔡回答，她所說的憲政體制包括憲法文本、增修條文、大法官釋憲及在台灣實際實施的狀況。即便如此，蔡在歷次演講裡說到如何處理兩岸關係時，仍不厭其煩的提及憲法。由此反觀賴的表述，人民恐怕應該要注意520當天談話，到底有沒出現憲法說法，如否，其心中的憲政體制恐怕更接近僅是在講台灣實際實施的狀況。

簡言之，由於太把創意花在如何取代中華民國而非處理兩岸關係、不提九二共識通關密語，紅綠之間也沒有互信，綠營關於內部團結與兩岸的談話，不論是否提及憲法，通常僅有同溫層內宣效果。而賴雖然現在沿用蔡的國安舊人，但作為新領導，現在已經要展現與蔡不同的苗頭了。由此觀之，無論對未來四年的國家團結或兩岸關係，想要樂觀看待，甚或僅只是維持現狀，恐怕都不是件容易的事。