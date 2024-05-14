聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡是否特赦話題再起 扁討人情引聯想

聯合報／ 記者張睿廷黃于凡／連線報導
前總統陳水扁今天參加英系大老陳明文70歲壽宴，細數總統任內拉拔蔡英文、陳明文過程。圖／讀者提供
前總統陳水扁今天參加英系大老陳明文70歲壽宴，細數總統任內拉拔蔡英文、陳明文過程。圖／讀者提供

蔡政府過去疾呼司法改革，結果有民調顯示司法改革是民眾對蔡政府執政最不滿的項目。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天批評蔡政府，執政八年司法改革成效令民眾不滿，現在竟還要廢除死刑，難道這是民眾要的？

洪孟楷也提到，蔡政府現在更想特赦前總統陳水扁，但陳水扁沒有道歉，沒有返還犯罪所得，如此便宜行事，國民黨團深深以為不可；陳水扁如果真遭特赦，應公開向社會大眾道歉，還要承認過去犯行。他並呼籲，即將上任的賴清德政府，千萬不要「蔡規賴隨」，與主流民意作對。

民進黨「英系」大老、前立委陳明文慶祝七十大壽，昨晚在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開八十桌宴客。

蔡英文總統致詞祝賀後便離開，陳水扁隨後到場，兩人雖未碰面，但陳水扁致詞時細數蔡總統擔任陸委會主委、不分區立委，再到成為首位女總統，背後都有陳水扁的功勞，恰逢特赦話題再起之際，陳水扁隔空向蔡英文討人情的發言，格外引人聯想。

司法改革 蔡英文 陳水扁

延伸閱讀

陳水扁出席陳明文壽宴細數拉拔蔡英文有功 值特赦話題引聯想

【重磅快評】赦扁一箭三鵰 蔡英文上演周處除三害？

陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

影／推廢死、特赦陳水扁？國民黨團：司改被國人列為最不滿意首位

相關新聞

總統國情報告協商 回答方式卡關

針對國民黨立院黨團和民眾黨團提案邀請準總統賴清德就任後至立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商；協商三個半小時...

柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、...

邦交國新低 學者：親美不能忘記兩岸

蔡政府執政八年，台灣在國際上知名度大增，但邦交國斷了十國，學者和立委都呼籲，即將上任的賴政府要盡力維繫與友邦的邦誼；學者...

新聞眼／總統國情報告 綠硬到底 是賴清德授意？

立法院昨針對「總統國情報告」黨團協商，原以為藍白已有退讓，可以速戰速決，沒想到卻演變成拉鋸戰，協商長達三個半小時，最後未...

WHA註冊截止 我未獲邀請

世界衛生大會（WHA）將於五月廿七日在瑞士日內瓦舉行。儘管有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第七十七屆ＷＨＡ註冊日期昨天...

蔡是否特赦話題再起 扁討人情引聯想

蔡政府過去疾呼司法改革，結果有民調顯示司法改革是民眾對蔡政府執政最不滿的項目。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天批評蔡政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。