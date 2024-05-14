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蔡是否特赦話題再起 扁討人情引聯想
蔡政府過去疾呼司法改革，結果有民調顯示司法改革是民眾對蔡政府執政最不滿的項目。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天批評蔡政府，執政八年司法改革成效令民眾不滿，現在竟還要廢除死刑，難道這是民眾要的？
洪孟楷也提到，蔡政府現在更想特赦前總統陳水扁，但陳水扁沒有道歉，沒有返還犯罪所得，如此便宜行事，國民黨團深深以為不可；陳水扁如果真遭特赦，應公開向社會大眾道歉，還要承認過去犯行。他並呼籲，即將上任的賴清德政府，千萬不要「蔡規賴隨」，與主流民意作對。
民進黨「英系」大老、前立委陳明文慶祝七十大壽，昨晚在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開八十桌宴客。
蔡英文總統致詞祝賀後便離開，陳水扁隨後到場，兩人雖未碰面，但陳水扁致詞時細數蔡總統擔任陸委會主委、不分區立委，再到成為首位女總統，背後都有陳水扁的功勞，恰逢特赦話題再起之際，陳水扁隔空向蔡英文討人情的發言，格外引人聯想。
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