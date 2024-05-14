WHA註冊截止 我未獲邀請

世界衛生大會（WHA）將於五月廿七日在瑞士日內瓦舉行。儘管有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第七十七屆WHA註冊日期昨天截止，台灣再度沒有收到邀請函。

衛福部國際合作組主任施金水昨表示，雖未接獲邀請函，但新任衛福部長邱泰源仍會率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫衛交流，預計在大會開始前一至二天抵達，並會向WHA表達，「未讓我國加入觀察員，影響國內二三○○萬人的健康權利」。

施金水說，「世衛行動團」將於日內瓦舉辦兩場全球性論壇，主題分別為口腔衛生、全人健康照顧，同時與我國理念相近的國家進行雙邊論壇，這些友好國家也將在大會為我國加入觀察員來發聲。預期WHA將於五月廿七日討論台灣申請加入世衛觀察員事宜。

大陸國台辦昨聲稱，台灣參加WHA必須按照一個中國原則來處理，還批評民進黨政府「以衛謀獨」，指欺騙、挑釁行徑必遭挫敗。大陸外交部發言人汪文斌昨也批評民進黨當局和個別國家蓄意歪曲挑戰聯大第二七五八號決議，炒作所謂台灣地位未定論。

駐立陶宛代表處更名？ 外交部稱選舉語言

【記者陳熙文、張睿廷／台北報導】立陶宛大選首輪結果出爐，雖然無人得票過半，但由現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）得票領先。

針對瑙塞達在選前拋出「駐立陶宛台灣代表處」更名的議題，外交部次長田中光昨認為，瑙塞達的態度已經有所轉變，表明要繼續與台灣維持文化以及經濟的深化，瑙塞達先前的發言可能是選舉上的一種政治語言。

國民黨立委王鴻薇說，外交部長吳釗燮上周接受電台訪問，說過台灣辦事處絕對不會被改成台北代表處。她當時就問，吳釗燮要不要拿烏紗帽做保證？未來立陶宛台灣代表處如果真的變成立陶宛台北代表處，吳釗燮應請辭負責。

吳釗燮被網友封為「魔法部吵架王」，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨批評，蔡政府執政期間斷了八個邦交國，「斷交國都是吵架吵出來的？」