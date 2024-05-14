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新聞眼／總統國情報告 綠硬到底 是賴清德授意？

聯合報／ 本報記者陳熙文

立法院昨針對「總統國情報告」黨團協商，原以為藍白已有退讓，可以速戰速決，沒想到卻演變成拉鋸戰，協商長達三個半小時，最後未能達成共識，本周四繼續協商。

對於準總統賴清德未來至立法院國情報告，國民黨立院黨團一改過去堅持的「即問即答」，願意接受在數人發言詢問後，由總統統一回答的方式，可謂已作讓步；民眾黨團更是建議各黨團結束發言後，總統分別針對黨團發言做答覆，形同再退一步。

然而，面對在野黨團態度放軟，民進黨團反而寸步不讓，堅持「綜合答覆」才合乎憲法。昨天整場協商，民進黨團鐵板一塊，態度是直接硬到底，每每要討論總統回答形式，總召柯建銘就搬出「違憲」駁斥，更發揮他「講古」的拿手絕活，卻也讓討論失焦，連主持議事頗為圓融的立法院長韓國瑜都聽不下去，在休息空檔不忘提醒柯建銘「明朝、清朝的事情就不要說了，我們聚焦好不好？」但輪到柯建銘發言，還是繞回老圈子，惹得韓國瑜都不小心動怒，直接宣布休息，先回院長室「冷靜冷靜」，才回來開會。

民進黨團的協商策略，很明顯是堅壁清野，一點討論的空間都不給在野黨。民進黨團之所以如此堅持，除了朝野氣氛不佳，不想再遂藍白的心意；另一方面，恐怕也在估量，一旦立下憲政慣例，至少未來四年賴清德都必須到國會面對在野黨，風險難料。

只是，賴清德在總統大選期間就表示，不管是根據憲法或立法院職權行使法，「總統都有義務，應立法院的要求，到國會去進行國情報告」；至於質詢方式，其實可經黨團協商建立慣例。

如今，民進黨團設下銅牆鐵壁的防線，究竟是想獲得更多談判籌碼，還是遵循上意，大家不得而知；但國民黨團總召傅崐萁反問：「這到底是賴清德的想法和決定，還是柯建銘的想法跟決定？」其實也是人民的疑問。

柯建銘 民進黨 立法院

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