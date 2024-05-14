邦交國新低 學者：親美不能忘記兩岸

蔡政府執政八年，台灣在國際上知名度大增，但邦交國斷了十國，學者和立委都呼籲，即將上任的賴政府要盡力維繫與友邦的邦誼；學者並提醒賴政府，維持親美路線的同時也不能忘記兩岸關係。

蔡政府執政以來，台美關係漸入佳境，台灣也在中美競爭的格局下備受國際重視。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，賴政府在短期內的外交方向可能不會有大變動，應會持續凝聚志同道合國家的支持，增進雙邊實質關係。

不過，李大中也提醒，台灣不能只顧美、日、歐，邦交國的維持依然非常重要，尤其是對於我國在國際組織及多邊經濟整合的參與，賴政府應將資源做較為平衡的分配和運用。他強調，我國邦交國的數量已經進入歷史低點，沒有減少的空間。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，蔡政府執政期間更傾向對美與對歐的實質邦交，但未必對台灣參與國際組織有實際效用。他提醒，如果台灣失去所有邦交國，不但沒有國家會為台灣在國際組織提案，我國元首也可能喪失過境美國的機會，這些都是可能要面對的後果。

嚴震生也說，我國從來沒一次「外交路線大辯論」的機會，賴政府上台後，或許有機會來做一次公開討論。

對於賴政府現階段的外交人事布局，有不具名的外交學者認為，未來可能是以準副總統蕭美琴和內定國安會秘書長吳釗燮為首的外交團隊。也有涉外人士說，蕭美琴和吳釗燮都是熟面孔，恐怕會全權掌握對美窗口，外交部可能淪為執行單位。