柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但是不可以選擇性公布，很多議員不知道實情，看到新光人壽發表意見，其實台北市政府都沒有採用。

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，從2014年當選台北市長至今，歷經MG149、葛特曼、愛滋器捐、國科會案，現在再加上北士科、台智光、京華城案，「每天晚上在Call in節目，那些名嘴講的話，事後證明有哪幾件是真的？」

「如果你要調查，我也是坦蕩蕩。」柯文哲強調，他的態度從頭到尾都一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但是不可以選擇性公布，要公布就要全部公布，反觀台智光案為何不組調查小組，僅以有議員涉案為由就不組調查小組，「有議員涉案不是更應該自清？」

柯文哲說，台北市前市長馬英九任內的產業園區在內湖，自己上任後有「西區門戶計畫」跟「東區門戶計畫」，當時決定在南港發展生技，爾後資通訊、生技分別在內湖、南港飽和的狀態下，未來20年期盼發展「台北市產業廊帶」，地點就是士林北投科技園區。

對於新光人壽得標T17、T18基地，還有前立委吳欣盈擔任副總統候選人，柯文哲說，後者是在選戰很後面、最後幾天大家共同投票決定；至於民進黨台北市議員林延鳳指控「柯市府圖利新光」，招標計畫全盤按照新光人壽要求，民眾黨發言人吳怡萱則表示，其實對照訪談紀錄可見，最後都跟北市府做的決定不一樣。

柯文哲指出，北士科案歷經三次招標，第一次是T16、T17、T18 三塊基地一起標，但是當時新光人壽希望分開招標，而在第二次招標的時候，「我想說才不信邪，再標一次，還是標不出去，第二次又流標」，很多議員不知道實際情形，只有看到新光人壽發表意見。

柯文哲再指，攤開北士科案的14次訪談紀錄，除了新光人壽有二訪之外，國巨公司也有二訪的紀錄，因此相關指控根本就是鬼扯。

談及下修招標底價，柯文哲則反問，內湖潭美段在台北市長蔣萬安任內，是否也因為先前流標而減價標出，因為對於廠商來講，買地除了要考慮權利金，還有地價稅、房屋稅及營造費用，還要估計國際景氣，更何況新冠肺炎疫情期間，營造物價成長超過20%，政府不會比業界更了解市場。

柯文哲強調，T17 、T18基地是比價格標，誰出錢高誰就贏，那些批評的人在罵什麼都不曉得，權利金應該多少，至少都找過3家不動產估價師估價，他們都是開公司、有國家證照，「人家有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」