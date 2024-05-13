快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，攤開北士科案的14次訪談紀錄，除了新光人壽有二訪之外，國巨公司也有二訪紀錄，相關指控根本就是鬼扯。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，攤開北士科案的14次訪談紀錄，除了新光人壽有二訪之外，國巨公司也有二訪紀錄，相關指控根本就是鬼扯。圖／台灣民眾黨提供

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但是不可以選擇性公布，很多議員不知道實情，看到新光人壽發表意見，其實台北市政府都沒有採用。

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，從2014年當選台北市長至今，歷經MG149、葛特曼、愛滋器捐、國科會案，現在再加上北士科、台智光、京華城案，「每天晚上在Call in節目，那些名嘴講的話，事後證明有哪幾件是真的？」

「如果你要調查，我也是坦蕩蕩。」柯文哲強調，他的態度從頭到尾都一致，就是會議紀錄、錄音檔全部上網，但是不可以選擇性公布，要公布就要全部公布，反觀台智光案為何不組調查小組，僅以有議員涉案為由就不組調查小組，「有議員涉案不是更應該自清？」

柯文哲說，台北市前市長馬英九任內的產業園區在內湖，自己上任後有「西區門戶計畫」跟「東區門戶計畫」，當時決定在南港發展生技，爾後資通訊、生技分別在內湖、南港飽和的狀態下，未來20年期盼發展「台北市產業廊帶」，地點就是士林北投科技園區。

對於新光人壽得標T17、T18基地，還有前立委吳欣盈擔任副總統候選人，柯文哲說，後者是在選戰很後面、最後幾天大家共同投票決定；至於民進黨台北市議員林延鳳指控「柯市府圖利新光」，招標計畫全盤按照新光人壽要求，民眾黨發言人吳怡萱則表示，其實對照訪談紀錄可見，最後都跟北市府做的決定不一樣。

柯文哲指出，北士科案歷經三次招標，第一次是T16、T17、T18 三塊基地一起標，但是當時新光人壽希望分開招標，而在第二次招標的時候，「我想說才不信邪，再標一次，還是標不出去，第二次又流標」，很多議員不知道實際情形，只有看到新光人壽發表意見。

柯文哲再指，攤開北士科案的14次訪談紀錄，除了新光人壽有二訪之外，國巨公司也有二訪的紀錄，因此相關指控根本就是鬼扯。

談及下修招標底價，柯文哲則反問，內湖潭美段在台北市長蔣萬安任內，是否也因為先前流標而減價標出，因為對於廠商來講，買地除了要考慮權利金，還有地價稅、房屋稅及營造費用，還要估計國際景氣，更何況新冠肺炎疫情期間，營造物價成長超過20%，政府不會比業界更了解市場。

柯文哲強調，T17 、T18基地是比價格標，誰出錢高誰就贏，那些批評的人在罵什麼都不曉得，權利金應該多少，至少都找過3家不動產估價師估價，他們都是開公司、有國家證照，「人家有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」

柯文哲 議員

延伸閱讀

台智光、北士科及京華城3案延燒 北市政風處曝進度

京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

侯友宜傳不出席520總統就職挨轟 媒體人翻「歷年出席表」曝驚人事實

傳柯文哲多次私見財團老闆 民眾黨：惡意栽贓毫無邏輯

相關新聞

柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，自己的態度從頭到尾一致，就是會議紀錄、...

藍營呼聲最高是他！被拱選新北曝心境：沒放不下的事只有放不下的心

2026新北市長布局，藍營呼聲最高的北市副市長李四川今出席浴佛節公開活動致詞時說到，「沒有放不下的事，只有放不下的心」，...

未獲WHA邀請 衛福部新任部長邱泰源依規畫要去做這件事

世界衛生大會（WHA）於五月廿七日在瑞士日內瓦舉行，我國至今尚未接獲邀請函。衛福部國際合作組主任施金水說，雖然未接獲邀請...

國情報告總統回答方式...民進黨團不退讓 將在這日續協商

立法院長韓國瑜今下午針對邀請即將就任的賴清德總統至立法院做國情報告召開朝野協商，三黨協商3個半小時，最後僅在政黨發言人數...

影／高嘉瑜質疑「買房為都更？」 徐巧芯：都更是所有居民的期望

前立委高嘉瑜今天（13日）在網路直播節目「新聞！給問嗎？」表示，國民黨立委徐巧芯在京華城旁邊買房子，京華城容積率增加的話...

英系大老陳明文過生日 精心策畫70歲壽宴政治味濃厚

英系大老陳明文今天慶祝70大壽，在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開80桌宴客，英系要角及地方樁腳都到場參加，蔡英文總統也是座上賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。