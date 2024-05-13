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未獲WHA邀請 衛福部新任部長邱泰源依規畫要去做這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
我國至今未接獲WHA邀請函，但衛福部新任部長邱泰源仍將率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫衛交流，並向WHA表達，未讓我國加入觀察員，實為影響國內二三〇〇萬人的健康權利。本報資料照片
我國至今未接獲WHA邀請函，但衛福部新任部長邱泰源仍將率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫衛交流，並向WHA表達，未讓我國加入觀察員，實為影響國內二三〇〇萬人的健康權利。本報資料照片

世界衛生大會（WHA）於五月廿七日在瑞士日內瓦舉行，我國至今尚未接獲邀請函。衛福部國際合作組主任施金水說，雖然未接獲邀請函，但新任部長邱泰源仍將率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫衛交流，預計在大會開始前一至二天抵達，並會向WHA表達，未讓我國加入觀察員，實為影響全國二三〇〇萬人的健康權利，WHA於五月廿七日也會就台灣申請加入觀察員事宜進行討論。

施金水說，世衛行動團規畫於日內瓦舉辦兩場全球性論壇，主題分別為口腔衛生及全人健康照顧，同時也會與我國理念相近的國家進行雙邊論壇，而這些國家也會在大會替我國加入觀察員發聲，這次世衛行動團發言人將由健保署長石崇良擔任，讓全世界看見我國在醫療保健方面的優良成績。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，但大陸外交部隨後以「發言人答記者問」方式指出，「美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對」。

WHA 日內瓦

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