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影／高嘉瑜質疑「買房為都更？」 徐巧芯：都更是所有居民的期望
前立委高嘉瑜今天（13日）在網路直播節目「新聞！給問嗎？」表示，國民黨立委徐巧芯在京華城旁邊買房子，京華城容積率增加的話，徐巧芯是得利。高嘉瑜還指出，該處的都更有兩派人馬角力，質疑徐巧芯是不是某一派的代表？買房是為了要負責去推動、整合？
徐巧芯下午在國民黨戰鬥藍的「挺芯記者會」被問到此問題，表示完全不知情，而且自己完全沒有要參與都更。徐巧芯也表示，所謂的都市更新，是所有居民的期望，不要因為想攻擊她，把都更說成十惡不赦。徐巧芯還反問，有機會都更的話，居民會不想參與嗎？但能說那些想參與的居民，他們就是罪惡的嗎？尤其是所有的議員跟所有的市長都在推動都更，「難道這樣就要說他們都是要圖利誰嗎？這個一點道理都沒有」。
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