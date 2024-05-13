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藍營呼聲最高是他！被拱選新北曝心境：沒放不下的事只有放不下的心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前與副市長李四川赴議會備詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安日前與副市長李四川赴議會備詢。記者曾吉松／攝影

2026新北市長布局，藍營呼聲最高的北市副市長李四川今出席浴佛節公開活動致詞時說到，「沒有放不下的事，只有放不下的心」，也被外界聯想，是否頻被拱選2026曝心境？李四川會後表示，「我被拱又不是只有今天，之前新北第一屆也有人要我去選舉，到高雄也是」，但李強調，選舉絕對不是他的選項，做工程的人，對選舉真的不是有這麼大的專長。

李四川日前受訪表示，他2026一定會有輔選角色，不過李今天上午出席佛光山浴佛節活動致詞時表示，他以前在高雄時，有大師常跟他們講要「說好話、做好事、存好心」，這也養成社會的善良與互助，李致詞也提到「沒有放不下的事、只有放不下的心」，這個就是他在臉書講過的，因今天浴佛節，所以提到沒有放不下的事，只要心能靜，所有事情就可以迎刃而解，就是要讓它靜心。

李四川也被媒體堵問，會不會一直被蔣萬安緊抱？李說，他有時候說實話就被擴大解釋，他說2026一定會有角色只是會幫新北輔選，竟變成2026會有角色，他現在真的就是以北市政為主。

至於曾提到不喜歡被稱是市長蔣萬安的保母，李四川說，他覺得用保母字眼很不恰當，因市政每個人都有專長，例如市長蔣萬安的口才、對外表現、年輕想法都比他強，就是互相經驗分享，最重要是要將市政做好。

李四川

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