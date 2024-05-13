英系大老陳明文過生日 精心策畫70歲壽宴政治味濃厚

英系大老陳明文今天慶祝70大壽，在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開80桌宴客，英系要角及地方樁腳都到場參加，蔡英文總統也是座上賓，除了慶祝生日及感謝支持外，也為兒子陳冠廷的立委仕途繼續鋪路，壽宴低調未對外開放，另還推出「明文70感恩有你」紀念酒。

陳明文縱橫政壇超過40年，蔡英文當年競選總統失利後角逐黨主席，陳一句「我的人就是妳的人」， 2020年更在聲浪中力挺蔡英文，奠定深厚情誼，是嘉義縣最有力的英系大老，也在地方提出「國嘉隊」概念，廣納同黨及理念相近的盟友，也間接拉抬蔡英文得票率。

陳明文今晚攜手夫人廖素慧宴客，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、內政部次長吳榮輝、議長張明達等英系要角及地方樁腳都到場。蔡英文大讚陳明文在地方輔選有功，2屆總統選舉得票率都超過6成，嘉科園區是蘇貞昌任內拍板，無人機則是小英擇定落腳嘉義。

陳明文70大壽推出限量紀念酒，由嘉義縣農會委託台酒公司製作「明文70感恩有你」OMAR單一麥芽威士忌雪莉桶果乾，也贈送每人「明文70紀念小禮」，除了對樁腳過去支持表感激，也為兒子立委陳冠廷鋪路，繼續維繫人脈資源，鞏固家族地方勢力。