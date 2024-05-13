國情報告總統回答方式...民進黨團不退讓 將在這日續協商

立法院長韓國瑜今下午針對邀請即將就任的賴清德總統至立法院做國情報告召開朝野協商，三黨協商3個半小時，最後僅在政黨發言人數比例、順序、時間上取得共識，但仍卡關總統回答方式。韓國瑜裁示將於周四繼續協商。

韓國瑜今下午針對國民黨團，和民眾黨團提出「建請院會作成決議：於新任行政院院長施政方針報告前，邀請賴清德總統至立法院進行國情報告，請公決案」召開黨團協商。

對於總統至立法院做國情報告，國民黨團提出「統問統答」的方式，建議3人，或5人發言詢問後，總統做統一回答；民進黨團總召黃國昌則建議在黨團全體結束發言後，由總統針對黨團做回答。

不過民進黨團總召柯建銘則表示，這些都是變相的即問即答，黨團恕難同意，無論是3人問完回答一次，還是5人問完回答一次，都屬於違憲。黨團幹事長吳思瑤也強調，總統不是立法院監督的對象，不存在，也不應當存在即問即答，僅同意「綜合答覆」。

三黨團針對總統回答方式討論良久，韓國瑜則主動表示，先針對技術性問題進行討論，並提出，由各黨團推派代表發言，按政黨比例分配為9、9、2，依序為民眾黨團、民進黨團，和國民黨團，每人發言5分鐘。

不過，黃國昌認為，此為憲政慣例非常重要的時刻，認為應延長至每人發言7分鐘；對此，韓國瑜表示，妥協是政治的藝術，妥協至每人發言6分鐘。

至於總統回答方式，民進黨團態度堅不退讓，韓國瑜最終裁示，將於周四繼續協商，同時也預計在周四協商中討論新任行政院長施政報告，以及是否延會等議題。韓國瑜表示，周四將討論三方案，包括一問一答、黨團統問統答，以及綜合答覆。