快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

520不同調...蔣萬安出席未定 議長戴錫欽將出席並赴國宴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議長戴錫欽今天也在臉書表示，上周他收到總統府邀請，也立即回覆確認將出席就職典禮、及當晚在台南舉辦的國宴。圖／議長辦公室提供
北市議長戴錫欽今天也在臉書表示，上周他收到總統府邀請，也立即回覆確認將出席就職典禮、及當晚在台南舉辦的國宴。圖／議長辦公室提供

520賴清德就職典禮，台北市長蔣萬安今天受訪表示，因當天也安排行程，會看是否可調整市政行程，如果可以就會出席，但如果沒有辦法，還是依然祝福新任政府，未來施政一切順利。不過台北市議會議長戴錫欽今天也在臉書表示，520即將到來，這是中華民國的喜事，也是台灣經由選舉深化民主的盛典，上周他收到總統府邀請，也立即回覆確認將出席就職典禮、及當晚在台南舉辦的國宴。

蔣萬安等多位藍營首長尚未確定520是否出席賴清德就職典禮，不過北市議長戴錫欽今天在臉書表示，選舉各陣營難免有攻防，但選後就是新的開始與挑戰。無論選民如何抉擇，新總統與新國會都應體察民意，善盡職責，落實政見，致力兩岸和平、穩定政局、發展經濟、造福全民。

戴錫欽說，每4年總統大選後，都應該是國家向前邁進的新開端及新契機。身為首都議長，他樂於參加總統副總統就職典禮與國宴的國家盛宴，也期許準總統賴清德就職後，能苦民所苦，尊重國會新民意，為中華民國可長可久的發展，奠定雄厚根基。

戴錫欽 520

延伸閱讀

停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

520不同調？藍營人士：盧秀燕看2028願景、蔣萬安2026市政優先

東京大巨蛋經濟成蔣萬安訪日亮點..他：借鏡國際賽事演唱會經驗

京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

相關新聞

全到齊！國一台中接台74線通車 藍綠2026中市長可能人選曝光

台中「國道1號銜接台74線交流道工程」完工，陳建仁今主持通車典禮，2026台中市長熱門人選，包含藍營江啟臣、楊瓊瓔，綠營...

趙少康發起戰鬥藍齊聚力挺 徐巧芯：不後悔公布密約繼續直球對決

國民黨立委徐巧芯近日遭綠營圍剿，「戰鬥藍」發起人趙少康今舉行「集結挺芯」記者會，逾10位藍營民代齊聚力挺。徐巧芯表示，她...

台智光、北士科及京華城3案延燒 北市政風處曝進度

北市前市長柯文哲任內的北士科、京華城案爭議延燒，台北地檢署日前依涉犯貪汙列他字案偵辦，將柯列被告，台智光案也因國民黨議員...

520不同調...蔣萬安出席未定 議長戴錫欽將出席並赴國宴

520賴清德就職典禮，台北市長蔣萬安今天受訪表示，因當天也安排行程，會看是否可調整市政行程，如果可以就會出席，但如果沒有...

台智光到府說明光纖布設狀況 資訊局：符合母約規定

北市府今邀台智光說明「纜線是否有依合約規範的密度布設完成」。資訊局表示，除「松山機場智慧圖書館」因施工困難租用9條中華電...

520不同調？藍營人士：盧秀燕看2028願景、蔣萬安2026市政優先

520準總統賴清德就職典禮，台中市長盧秀燕已宣布將出席，台北市長蔣萬安日前則稱無法出席，但蔣今改口，表示將看是否調整市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。