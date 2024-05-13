520不同調...蔣萬安出席未定 議長戴錫欽將出席並赴國宴
520賴清德就職典禮，台北市長蔣萬安今天受訪表示，因當天也安排行程，會看是否可調整市政行程，如果可以就會出席，但如果沒有辦法，還是依然祝福新任政府，未來施政一切順利。不過台北市議會議長戴錫欽今天也在臉書表示，520即將到來，這是中華民國的喜事，也是台灣經由選舉深化民主的盛典，上周他收到總統府邀請，也立即回覆確認將出席就職典禮、及當晚在台南舉辦的國宴。
蔣萬安等多位藍營首長尚未確定520是否出席賴清德就職典禮，不過北市議長戴錫欽今天在臉書表示，選舉各陣營難免有攻防，但選後就是新的開始與挑戰。無論選民如何抉擇，新總統與新國會都應體察民意，善盡職責，落實政見，致力兩岸和平、穩定政局、發展經濟、造福全民。
戴錫欽說，每4年總統大選後，都應該是國家向前邁進的新開端及新契機。身為首都議長，他樂於參加總統副總統就職典禮與國宴的國家盛宴，也期許準總統賴清德就職後，能苦民所苦，尊重國會新民意，為中華民國可長可久的發展，奠定雄厚根基。
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