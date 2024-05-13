外交部：太平島是中華民國領土 立場絕不改變
藍白立委18日將赴太平島考察，民進黨立委沈伯洋憂心「太平島考察團」遭中國利用。外交部政務次長田中光今天表示，立委要去太平島一定有他們的智慧，且太平島是中華民國領土，不該跟中國唱和。
外交部政務次長田中光、國安局副局長徐錫祥上午在立法院外交及國防委員會專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。
國民黨與民眾黨立委18日將搭機赴太平島考察，民進黨立委沈伯洋今天質詢時憂心「太平島考察團」遭中國利用，同時詢問外交部該怎麼因應、該怎麼定調讓出訪更具意義；沈伯洋也指出，中國在南海的主張9段線，台灣則主張11段線，外交部如何區分台灣與中國在南海主張的不同。
田中光對此表示，太平島從過去、現在及未來，都是中華民國的領土，這句話就跟中國切開了，這個立場絕對不會改變；而立委要去太平島一定有他們的智慧，且太平島就是中華民國的領土，不該跟中國唱和。
沈伯洋則認為，他不反對立委考察太平島，但國台辦日前發聲明稱樂見「共同守護主權」，外交部有無措施避免出訪遭中共利用。
田中光回應，政府立場堅定，太平島就是台灣領土，無論是在國際法、海洋法均毫無疑問，且尊重立委訪問台灣的國土，若是到海外，外交部都會予以協助，但太平島已非外交部的管轄範圍內，因此予以高度祝福。
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