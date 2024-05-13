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台智光、北士科及京華城3案延燒 北市政風處曝進度

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北即時報導
調查北士科、京華城案，台北地檢署日前依涉犯貪汙列他字案偵辦，將北市前市長柯文哲列為被告。圖為柯文哲日前出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會。圖／聯合報系資料照片
調查北士科、京華城案，台北地檢署日前依涉犯貪汙列他字案偵辦，將北市前市長柯文哲列為被告。圖為柯文哲日前出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會。圖／聯合報系資料照片

北市前市長柯文哲任內的北士科、京華城案爭議延燒，台北地檢署日前依涉犯貪汙列他字案偵辦，將柯列被告，台智光案也因國民黨議員陳重文涉收賄成弊案，台北市政風處皆介入調查。政風處今表示，司法偵辦後就無法透露太多案情，北市態度就是全力配合。

台智光爆發弊案，陳重文涉嫌收賄圖利廠商。北市府4月8日發函台灣智慧光網聯盟，告知將解除北市警察局簽定的監視器網路子約，5月2日邀台智光協商卻被放鳥；北市府今再邀台智光，說明「纜線是否有依合約規範的密度布設完成」，對方有派員到場報告光纖鋪設進度，符合母約規定。

政風處還調查京華城容積案，主要釐清的疑點，則是為何容積率從392%調高至560%，還有560％為何要調高至840％的關鍵原因？是否有政策指示？目前議會也組「京華城容積違失案專案調查小組」，今天首次開會整理出3個疑點，預計周一、周五邀請曾出席會議的專家學者訪問與求證。

至於北士科案，政風處調查方向為權利金是否設定過低？為何三標有的需要投資計畫書，有的不用？還有是否有柯文哲等高層主導決策？跟新光吳家有沒有關聯？有沒有相關巧合？北市議會組「北投、士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」，明天進行首次會議。

北市政風處長林炤宏表示，目前三案檢方都已介入調查，案情進度因司法偵辦無法透露太多，但北市府態度就是全力配合檢方調查，若有不法也會依法來辦理。

北市 台智光 收賄

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