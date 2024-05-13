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花東建設3草案明表決 陳建仁：在野政黨應遵守民主憲政
立法院國民黨團提出花東相關建設條例3草案，今下午舉行朝野協商，預計明天在院會中表決。行政院長陳建仁今在台中受訪說，花蓮地形特殊，交通建設應多方考量，希望在野政黨了解民主憲政原則，呼籲國會遵守，推動花東相關建設。
陳建仁今出席國道一號大雅系統交流道通車典禮，針對藍營推動花東3建設條例草案，陳建仁受訪表示，花蓮地形特殊，各種交通建設應該好好跟民眾溝通，並且進行可行性評估，建設規劃才能可行、具體，兼顧到政府財政。
陳建仁說，針對花東相關建設條例草案，希望在野政黨了解民主憲政規則，依照責任政治、分權原則來考量，他呼籲國會要遵守民主憲政原則，行政院會依照民主原則、政治負責的方式，推花東相關建設。
台電近期停電事故頻傳，陳建仁說，他感謝台電同仁在風雨中搶修，台電近年電力供應韌性大幅加強，與10年前相比，每年停電事故減少1.5萬多件，近期停電事故發生後，停電區域越來越少、停電時間越來越短，當然還可以努力做得更好；台電已建立自動回饋系統，希望未來能減少停電事故。
中市警方傳出風紀事件，陳建仁說，對於違反風紀的個案，感到相當痛心，對於違法、違紀事件絕不寬貸， 請內政部、警政署加強宣導強化風紀，使人民更有信心。
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