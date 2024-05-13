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台智光到府說明光纖布設狀況 資訊局：符合母約規定

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台智光爆發監視器傳輸費率弊案，北市資訊局、法務局今邀台智光到府說明光纖鋪設狀況，確認皆符合母約內容。圖／聯合報系資料照
台智光爆發監視器傳輸費率弊案，北市資訊局、法務局今邀台智光到府說明光纖鋪設狀況，確認皆符合母約內容。圖／聯合報系資料照

北市府今邀台智光說明「纜線是否有依合約規範的密度布設完成」。資訊局表示，除「松山機場智慧圖書館」因施工困難租用9條中華電信線路外，全數光纖均為自有，光纖覆蓋率達99.9%，高於規定80%，符合母約規定。

北市資訊局今10時邀集法務局、新工處、道管中心等單位，聽取台智光報告「完成台北市光纖纜線布建之竣工資料，包含網路功能架構圖、網路階層架構圖、骨幹網路架構圖等通信網路架構圖，以及竣工圖、網路路田圖、相關工作紀錄及測試查驗等說明。

北市資訊局轉述，台智光在會中表示，目前光纖覆蓋率達99.9%，高於母約規定的80%。除「松山機場智慧圖書館」因施工困難，租用9條中華電信線路外，全數光纖均為自有，也沒有低買高賣、無其他與第三方電信業者合作。

資訊局指出，KPMG會計師事務所就年度財務會計面之稽查及審核面進行說明，間接證據顯示並無不符。同時檢視2016年工研院查驗報告內容，就基本建設現場查驗、市民戶數覆蓋率GIS系統驗證、光纖品質現場查驗、需求與功能性驗證現場抽測進行探討，直接證據上顯示已達結案標準。

資訊局表示，具有可信度的證據還算充足，可以認定台智光鋪設幹線已符合母約規定，且暫無再次現勘檢視之必要。

北市 台智光 網路

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