盧秀燕出席520總統就職典禮 藍議員：2028提早見習

台中市長盧秀燕在藍營率先表態，將參加520正副總統職典禮。國民黨議員說，他同意市長參加，「2028提早見習」；民進黨議員多不同意請假，但有人擔心被冠上「卡盧」大帽子。民眾黨議員則認為全國縣市長都應參加，甚至全國放假一天。

國民黨議員李中說，不論盧秀燕如何釋出善意，她還是民進黨最主要的假想敵，未來應不會少「卡盧」、「卡台中」的事，但盧秀燕參加總統就職典禮，至少可為2028提早見習。

李中說，市府大樓中庭高掛台中人口創新高「285」萬人，不少人解讀，就是「2028年5月，換盧秀燕當總統」，否則283~284萬就已創台中人口新高，為何當時不慶祝？

台中資深議員張瀞分說，她520當天有總質詢時間，市府要求她更改換到早上，她是一萬個不願意，因總統是民進黨籍，尤其內閣人選令人失望，但副市長黃國榮勸說，讓市長參加，希望賴政府感受「媽媽市長」滿滿的善意，議員希望綠營不要再卡台中建設，加速地方發展。

民進黨議員蔡耀頡說，520當天，他排第一位質詢，第一時間不同意市長請假，但接著想民進黨總統當選，總不好反對盧參加。如果不同意市長請假，最後可能被放大是綠營「卡盧」，心懸雖質詢不到盧秀燕，但不能讓藍營撿到槍；今天市府協調國民黨議員與他換時間，兩全其美。

民進黨議員楊典忠表示，做什麼工作就把角色扮演好，市議會排定總質詢，市長就應依法到議會備詢，每位議員1年就僅僅兩次各50分鐘總質詢機會，市長不該因參加活動為由而請假，希望市長以市府工作為重。

民眾黨台中市議員江和樹說，1年僅有2次總質詢很難得，市議會應該把沒質詢市長的時程順延，重新安排。盧秀燕應代表台中參加總統就職典禮，因她還要為台中市爭取建設，不能人家辦典禮時不去，要錢的時候才去，「基本的尊重還是要有」。520當天縣市長應該都要去參加，且既然縣市長不在、國家又在辦大事，當天政府機關和學校都應該放假，好好慶祝才是。