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議會專案調查京華城容積案 游淑慧：柯市府有2次煞車機會卻沒做

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今首次開會，就相關資料進行討論，其中有3點爭議待釐清；圖為京華廣場（京華城都更案）。記者胡經周／攝影
北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今首次開會，就相關資料進行討論，其中有3點爭議待釐清；圖為京華廣場（京華城都更案）。記者胡經周／攝影

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今首次開會，就相關資料進行討論，其中有3點爭議待釐清。2020年6月專家學者就提到市府正與京華城打訴訟，應待結果出爐在處理京華城容積案，當年7月北市府贏了訴訟卻把京華城容積案納都委會討論，有2次煞車機會卻沒有停止；而在都委會討論過程，京華城細部設計公益性、對價性不足，還能拿到最高20%容積獎勵。

召集人游淑慧會後轉述今早會議內容。她表示，市府送了7冊京華城容積案相關資料，相當完整下周一、周五會邀請當時參與會議的專家學者訪問與求證，今天則是釐清柯市府決策轉彎過程，其中有3個地方相當奇怪。

游淑慧說，京華城在2020年3月17日送陳情信到市長室，盼保留560%容積獎勵與逾12萬平方米樓地板面積，當中並沒有要求市府給予容積獎勵與後續送修正細部計畫，只提到30%的容積轉移，但容轉是購買得來的，所以沒有爭議，後來卻是「要五毛給一塊」。

游淑慧指出，因為京華城陳情，2020年6月20日在專家學者會議中，4人中有3人提到市府正在和京華城打行政訴訟，應等7月訴訟結果出爐再討論，這是第一個煞車點。游強調「若7月就有結果，為何要一邊訴訟、一邊討論京華城的補救措施？打行政訴訟就是希望不用補救」

游淑慧表示，2020年7月13日訴訟結果出爐，北市府打贏官司，照理說京華城的陳情就毋須理會，這是第2個煞車點。京華城提上訴，但在7月30日都委會前突然撤案，最後還送細部計畫到都委會以一般都市計畫進行審查，前副市長彭振聲擔任主委裁示拿掉「補救」2字，程序繼續走，猶如「失速列車」。

游淑慧提到，在都委會中，有委員就質疑提出的細部計畫中，都是法定義務內容，加上公益性、對價性不足，但竟能以建物耐震取得標章獲得12%容獎，但該容獎僅限危老重建，而法令規定要綠建築，留設電動車充電車位也能拿到8%容獎，京華城要求最高20%容獎全數到手，柯市府照單全收。

公益 北市 游淑慧

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