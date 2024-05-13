【重磅快評】赦扁一箭三鵰 蔡英文上演周處除三害？

進入蔡英文總統下台倒數最後一周，特赦前總統陳水扁的劇本呼之欲出。對民進黨而言，赦扁既可呼喚深綠相挺，也可提前為準總統賴清德拆彈，成為蔡總統臨別秋波的剩餘價值最大化。赦扁、救賴、蔡下台，宛如另類版「周處除三害」，但赦扁後埋下嚴重的社會對立，短期內恐難弭平。

政壇盛傳，蔡英文總統本周520卸任前將特赦陳水扁，特赦令「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。網友連日在陳水扁的社群平台提問，扁均回應「毫無知悉」、「不知道」；他還在Threads留下寓意深遠的圖文，圖卡的背景是2隻兔子飛踢瞬間畫面，被踹的兔子面露痛苦，貼文「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩，台灣咱的名，為伊來拍拼」。

陳水扁之子陳致中則在母親節當天貼出和母親吳淑珍合照表示，「金恩博士的名言：道德宇宙的弧線雖漫長，終歸正義。我衷心希望有朝一日一定要還她公道」。

總統府近期仍維持基本論調，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。不過，陳水扁呼籲外人不要操煩扁家的事，陳致中也許願希望還吳淑珍公道；觀察阿扁父子的論調，不難看出扁家流露出高度寄望，顯然特赦並非全然空穴來風。

對民進黨而言，現階段赦扁可望達到「一箭三鵰」政治目的。一、清理戰場：扁案從2008年爆發至今，殘留16年難解的政治大案可暫時告一段落，未來留待史家蓋棺論定；二、鞏固皇權：520上台的賴政府將是少數執政，赦扁可號召深綠獨派全力相挺，賴政權至少將擁有35％鐵桿綠營基本盤；三、累積相罵本：2026縣市長和議員大戰在即，在民眾黨蠶食挑戰下，扁案將成為藍綠相罵本，號召基本盤各自歸隊。

不過，TVBS最新民調顯示，48%民眾不支持特赦、22%支持特赦、30%民眾沒有意見。赦扁決策形同逆風而行，與主流民意背道而馳，中間和年輕選民作何觀感；未來選舉遭遇赦扁議題，恐成民進黨未爆彈。民進黨前立委林濁水直言，陳水扁執政作為害慘民進黨，卻連一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦？民進黨居然還有51%支持，也真是莫名其妙。

赦扁標靶都已畫好，端看何時引弓發箭。趕在520前，赦扁特急若射出，民進黨等於屈服陳水扁多年來的情緒勒索，也變相認同扁家的所作所為，最後陳水扁如願了、賴清德安心了，晚節不保的蔡英文卻留下「赦扁總統」的歷史定位，這是蔡總統要的結局嗎？