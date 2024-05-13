行公義、存謙卑 陳建仁讚執政團隊「全球驚艷」

蔡英文總統上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。行政院長陳建仁受頒「一等卿雲勳章」，代表致詞時以六個名詞形容執政團隊，他說，總合來說，執政團隊就是「行公義、好憐憫、常存謙卑的心」。

陳建仁以六個形容詞形容執政團隊，分別是勇敢改革創新的團隊、講求效率的團隊、提升國家競爭力的團隊、捍衛自由民主人權的團隊、照顧弱勢的團隊、全球驚艷的團隊。

陳建仁表示，勇敢改革創新的團隊，來自蔡總統提到的年金改革、婚姻平權、綠能發展、前瞻建設、轉型正義及人民權益保障，都是別人不敢做或想很多年的事情，但團隊終於做到。

陳建仁說，講求效率的團隊，是團隊在短短幾年，前瞻建設使台灣的建設大幅成長，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣的「基礎建設」類從2016年的世界第19名進步至2023年第12名。COVID-19防疫也讓全世界看到台灣的效率， 2020年時有252天零確診，並且自當年開始，過去4年的經濟成長平均是亞洲四小龍第1位；疫後發放6,000元現金、推動T-Pass等政策，也都很有效率地進行跨部會整合協調，達成目標。

陳建仁接著說，提升國家競爭力的團隊，是台灣在IMD世界競爭力排名第6名，如果在2000萬人以上的國家則排名第1，而且是連續3年排名第1。此外，在美國智庫傳統基金會發布的「2024經濟自由度指數」，台灣是全球第4名；IMD的「每千人研發人力」是世界第1、數位競爭力則是全球第9名，台灣的國家競爭力在這段期間大幅提升，也讓全世界看到台灣。

陳建仁形容捍衛自由民主人權的團隊，是根據英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2023民主指數」報告，台灣為亞洲第1；國際教育成就評鑑協會（IEA）辦理的國際公民教育與素養調查研究報告顯示，台灣8年級生的公民素養為全球第1，這也代表108課綱確實帶領孩子走向更好的未來。

對於照顧弱勢的團隊，陳建仁說，他認為一個好的政治家，「要像牧羊人一樣將羊照顧好，並將羊帶到青草地溪水旁」，而執政團隊實際上也實現了教宗方濟各所說的「真正的權力是服務」。

陳建仁表示，團隊也是「全球驚艷的團隊」，不管在防疫、科技產業、醫療、保健，都讓全世界驚艷且羨慕，相信都是因為蔡總統的卓越領導，以及在座受勳者的努力。總合來說，執政團隊就是「行公義、好憐憫、常存謙卑的心」。

陳建仁表示，2016年蔡總統當選時，鼓勵大家一定要「謙卑、謙卑、再謙卑」，「而我們確實是一個謙卑的行政團隊」。他也要祝福蔡總統卸任後，能符合聖經上的一句話「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」，相信蔡總統的信仰就是福國利民，也讓大家有機會加入她的團隊，做到這一點。

最後，陳建仁也祝福今天受贈「中山勳章」的賴副總統，相信未來在他的卓越領導之下，台灣一定會走向更光明、美好及燦爛的未來，讓台灣在國防、外交、兩岸經濟、社會、醫療、科技的發展都更上層樓。