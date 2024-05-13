快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

蔡總統贈勳賴清德等13人 改革路上留下「世界的台灣」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
蔡英文總統（右）錯誤的能源政策，導致台電長期虧損，準總統賴清德（左）終須面對。（本報資料照片）
蔡英文總統（右）錯誤的能源政策，導致台電長期虧損，準總統賴清德（左）終須面對。（本報資料照片）

蔡英文總統今天上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。蔡總統也感謝賴清德和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎，賴對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一階段的台灣，帶來更多進步和改變。

蔡總統也謝謝每一位台灣人民，在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當人們都秉持讓台灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為台灣的改變感到自信和光榮，一起留下一個「世界的台灣」。

蔡總統頒授賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。

蔡總統表示，過去8年攜手打拚，讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為下一代，打造更好的國家。

蔡總統細數，像是「現在不做，馬上就會後悔」的年金改革，歷經無數次的討論後完成改革，確保未來世代的福祉。前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定國家發展基業，這個基礎同時也提升台灣產業競爭力，讓台灣經濟脫胎換骨。

蔡總統說，能源轉型不再只是政策白皮書上的文字，台灣已經有亞洲最大的風場；為了追求社會真正的和解，在促轉會和原轉會的努力下，進行更全面的轉型正義。希望過去的歷史不要再成為台灣分裂的原因，而是匯聚在同一條道路上的契機。就如婚姻平權，在走過風雨之後，不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。

蔡總統指出，這些改革都是台灣民主的進程。同時也推動國防改革，如勇鷹號、海鯤號，展現台灣自我防衛以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定台灣，也持續深化與台灣的合作。

蔡總統認為，台灣邁向公平正義、走向世界的這條路，也因為各位在自己崗位上，展現專業及責任感，努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓台灣民主更加深化，也讓社會上不同價值觀的人可以平等對話。

蔡總統也感謝陳建仁和鄭文燦帶領各部門有效協調、成功推動許多重大政策，增進人民福祉，打造溫暖堅韌的台灣。

總統府 行政院 賴清德

延伸閱讀

影／520總統就職 陳建仁籲：朝野黨團、縣市長共襄盛舉

洪孟楷：國民黨團不出席就職典禮 但不會杯葛

批民進黨毀滅攻擊 朱立倫：誰去就職典禮都難朝野和解

原拒出席賴清德520就職 蔣萬安：若能調整市政行程就參加

相關新聞

蔡總統贈勳賴清德等13人 改革路上留下「世界的台灣」

蔡英文總統今天上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。蔡總統...

立陶宛代表處恐更名？ 王鴻薇：如果成真吳釗燮應請辭

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）曾說依國際標準，立陶宛駐「台灣」代表處應改名為「台北」辦事處，外交部長...

陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

準總統賴清德20日就職，2026年地方選舉逐漸受討論，立委陳亭妃接受前總統陳水扁廣播節目專訪，表示台南市長至今清一色男生...

花東快等案下午協商 民進黨團：輾壓過關將提釋憲

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快及國道六號東延花蓮等3大特別條例草案，擬編列巨額特別預算，民進黨立院黨團今在...

影／520總統就職 陳建仁籲：朝野黨團、縣市長共襄盛舉

520總統就職典禮國民黨立院黨團決定不出席，但立院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕將出席。行政院長陳建仁今在台中受訪表示，總...

520交接...司法院長請辭是憲政慣例？ 蘇永欽：沒這個道理

準總統賴清德將於520就職，民眾黨立委黃國昌、國民黨智庫日前都提出，司法院正副院長應承擔政治責任，於520新總統就職前主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。