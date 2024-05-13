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立陶宛代表處恐更名？ 王鴻薇：如果成真吳釗燮應請辭

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）曾說依國際標準，立陶宛駐「台灣」代表處應改名為「台北」辦事處，外交部長吳釗燮當時強調不會發生此事，不過立陶宛今天舉行總統大選，瑙塞達在第一輪投票明顯領先，5月26日第二輪投票勝選機率相對高，外界憂心此事是否成真。國民黨立委王鴻薇認為，吳釗燮未來是國安會秘書長，如果給總統錯誤訊息將造成嚴重後果，吳釗燮是否敢拿烏紗帽作保證？如未來辦事處遭改名，吳釗燮應辭職負責。

立陶宛12日的總統大選有8位候選人競選，除尋求連任的瑙塞達外，還包括總理席莫尼特（Ingrida Simonyte），包含瑙塞達在內，共有5位候選人表示支持或不排除更名台灣代表處。其中，現任總統瑙塞達獲得44%選票，將與現任總理席莫尼特進入第二輪投票。

王鴻薇說，我國政府近年極力配合立陶宛，她上次也踢爆政府將半導體技術奉送給立陶宛私人公企業，當時連駐外代表都反對，我方對立陶宛相當良善，但在在這樣的情況下，立陶宛還想將台灣辦事處改成台北辦事處，不代表之前努力都白費？

王鴻薇表示，吳釗燮上周接受電台訪問，說過台灣辦事處絕對不會被改成台北代表處。她當時就問，吳釗燮要不要拿烏紗帽做保證？吳釗燮總是喜歡空口說白話。

王鴻薇表示，吳釗燮接下來是要當國安會秘書長，如果給了總統錯誤訊息有多嚴重？況且吳還是斬釘截鐵對外表示，未來立陶宛台灣代表處如果真的變成立陶宛台北代表處，吳釗燮應要請辭負責。

吳釗燮 立陶宛

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