花東快等案下午協商 民進黨團：輾壓過關將提釋憲

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快及國道六號東延花蓮等3大特別條例草案，擬編列巨額特別預算，民進黨立院黨團今在黨團協商前夕表示，若輾壓過關，黨團將尋求大法官釋憲。黨團總召柯建銘則在臉書上向立法院長韓國瑜喊話，強調不能沒收討論直接表決。

民進黨團今舉行記者會，痛批傅崐萁3大錢坑法案失速列車光速審查。民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白聯手違憲，讓立法權凌駕行政權，強制要求行政權編列預算，違反憲法權力分立原則，凌駕交通專業評估，凌駕應有的財務試算，違反預算法、財政紀律法。

吳思瑤強調，黨團會奮戰到最後一分鐘，就算今天協商到半夜也都願意，希望爭取明日可以意見表達，但如果藍白還是輾壓通過，民進黨團會尋求大法官釋憲，因為這違反權力分立原則、違反大法官釋字精神。至於行政院是否提出覆議，吳思瑤說，尊重行政權，但民進黨團會尋求釋憲，違憲就是違憲，沒有模稜兩可的空間。

韓國瑜今下午將針對花東快，及國情報告等案召開黨團協商。柯建銘則在臉書上向韓國瑜喊話。他表示，國會如今在傅崐萁，和民眾黨團總召黃國昌兩人聯手之下，不該沒收的都沒收了，尤其是重中之重國會改革的「立院職權行使法」。甚至違憲擴權，無所不用其極，何來理性對話空間？現在僅存的就是韓國瑜該主持的「黨團協商」及「院會發言和表決」而已。

柯建銘呼籲韓國瑜須守住程序正義，而不是柔性配合傅、黃兩人主張，強調委員會協商一個月後即可表決是違反立法院職權行使法68條及71條之1，是沒收院長的權利、沒收院長唯二實權的黨團協商及院會。如果這樣，台灣民主會就此潰堤，直接宣判死刑！

柯建銘表示，遊戲規則建立，程序正義維持，民主在台灣能繼續維持運作，否則熱門法案動輒提案數十案，院會如何表決？如何發言？可以強行選擇性表決、或沒收討論直接表決嗎？他表示，國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕。他懇切拜託，就在韓國瑜一念之間。