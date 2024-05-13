影／立委推促進原住民退役軍警特勤 參與第五級保全工作

民進黨立委伍麗華中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。

立委伍麗華表示，全國原住民人口僅占總數的2.5%，但原民在國軍志願役人數卻占高達8.7%，尤其精實的特勤部隊中，族人比例甚至超過半數，因此為了讓這些軍警、特勤能在退休後能與社會接軌就業，本次合作備忘錄，將提供各地區第五級保全人員之徵才資訊。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩表示，本次合作備忘錄除了實際為族人帶來就業機會，更重要的是將藉由推動我國第五級保全人員之在職訓練方案，讓更多人能夠持續精進保全相關專業，以利後續就業。

台灣基督長老教會總會助理總幹事 Sudu Tada （舒度·大達）牧師指出，在全國的教會中，有許多族人都是出身於軍警及特勤，在退休後依然想持續服務，期盼藉由各單位的專業合作，共同創造族人福祉。