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影／立委推促進原住民退役軍警特勤 參與第五級保全工作

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委伍麗華（右二）中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。記者林伯東／攝影
民進黨立委伍麗華（右二）中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。記者林伯東／攝影

民進黨立委伍麗華中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。

立委伍麗華表示，全國原住民人口僅占總數的2.5%，但原民在國軍志願役人數卻占高達8.7%，尤其精實的特勤部隊中，族人比例甚至超過半數，因此為了讓這些軍警、特勤能在退休後能與社會接軌就業，本次合作備忘錄，將提供各地區第五級保全人員之徵才資訊。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩表示，本次合作備忘錄除了實際為族人帶來就業機會，更重要的是將藉由推動我國第五級保全人員之在職訓練方案，讓更多人能夠持續精進保全相關專業，以利後續就業。

台灣基督長老教會總會助理總幹事 Sudu Tada （舒度·大達）牧師指出，在全國的教會中，有許多族人都是出身於軍警及特勤，在退休後依然想持續服務，期盼藉由各單位的專業合作，共同創造族人福祉。

福摩薩學院執行長薩慕爾 Samuel Morpheus 表示，未來本學院會與中華民國保全商業同業公會全國聯合會共同擬定在職訓練方案，藉由專業系統化的媒合流程，讓軍警族人都可以為退休做準備。

民進黨立委伍麗華（右二）中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。記者林伯東／攝影
民進黨立委伍麗華（右二）中午舉行「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄簽署儀式，邀集中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學會共同簽訂，以為後續合作之基礎，實際增加族人就業管道。記者林伯東／攝影

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