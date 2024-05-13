黃國昌：會參加520總統就職前半段

民眾黨團總召黃國昌被問到是否出席520總統就職典禮，黃國昌回應會去，但只會參加前半段，因為當天是星期一，立法院各委員會還是有開會，上午10時後就要回立法院質詢。

黃國昌說，經黨團討論後，民眾黨其他立委是開放參加，可視委員會情況自行決定。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。黃國昌說，活動主題是「打倒新黨國，啟動新台灣，民眾做主」，且早在4月就開始籌備，本來想借凱達格蘭大道，但因為520總統就職典禮，總統府周圍全面管制，才改借北平東路。

黃國昌說，將提出第3波民主改革，還有下個階段應該要做的事，其中一項就是廢除監察院，民進黨喊了至少20年，「而廢除監察院不用等過半，修憲提案我都寫好了，歡迎民進黨立委來連署」。

至於是否號召全台民眾來台北參加活動，黃國昌表示，他告訴地方黨部，不要像國民黨、民進黨傳統組織動員包遊覽車北上，而是讓支持者想來的自己來參加，「認識我的人都知道，黃國昌在辦活動，從來不搞那一套」。

黃暐瀚問，是否出席520總統就職典禮，黃國昌說，「去，但我只會參加前半段」，因為當天是星期一，立法院各委員會還是有開會，上午10時後就要回立法院質詢，經黨團討論後，民眾黨其他立委是開放參加，可視委員會情況自行決定。

另外，立法院朝野黨團今天將協商，邀請總統當選人賴清德520就職後赴立法院進行國情報告。黃國昌說，民眾黨版是「依序即時回答」，因為從來沒有總統這樣做過，所以在法條文字上，保留了最大彈性與空間，讓總統可以表達想法與意見。

黃國昌表示，當立委或每個黨團代表提問完後，總統再上去回答，會比最概括式的「統問統答」更聚焦。他也說，某次遇到立法院秘書長周萬來時，也稱讚民眾黨團版提案寫得最有藝術。