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柯建銘喊話：國會瀕危邊緣 在韓國瑜一念之間

中央社／ 台北13日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘會前喊話，希望韓國瑜守住程序正義，而國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，他要懇切拜託，就在韓國瑜一念之間。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘會前喊話，希望韓國瑜守住程序正義，而國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，他要懇切拜託，就在韓國瑜一念之間。聯合報系資料照

立法院韓國瑜下午將主持黨團協商，研商環島高鐵特別條例草案等案。民進黨立法院黨團總召柯建銘會前喊話，希望韓國瑜守住程序正義，而國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，他要懇切拜託，就在韓國瑜一念之間。

韓國瑜下午將主持黨團協商，研商國民黨立委傅崐萁等人所提環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等案。

柯建銘中午於臉書撰文提到，他與韓國瑜都是歷史的幸運兒，31年前才能進入國會、同事9年，尤其韓國瑜現貴為立法院長、他能見證歷史31年，感恩及珍惜應是他們的共同心情。維護國會尊嚴，讓民主能繼續運作，超乎黨派，這才是核心價值。

柯建銘說，韓國瑜3月15日參加國民黨國會改革營時指出，民主太了不起了，可理性對話，但「今天國會傅、黃2人聯手，不該沒收的都沒收了」，尤其是攸關國會改革的立法院職權行使法部分條文修正草案，甚至違憲擴權，無所不用其極，何來理性對話空間，僅存的就是韓國瑜該主持的黨團協商及院會發言和表決而已，請韓國瑜守住程序正義、守住民主最後一道防線。

柯建銘也向韓國瑜喊話，國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，「我懇切拜託，就在你一念之間」，而國民黨罵他老人不睡覺寫臉書、講故事、可進老人院，讚美韓國瑜一出手擺平他、完全KO、有效率人氣王，這些都是笑話一則，聽聽就好。

柯建銘 立法院 韓國瑜

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