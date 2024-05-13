影／520總統就職 陳建仁籲：朝野黨團、縣市長共襄盛舉
520總統就職典禮國民黨立院黨團決定不出席，但立院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕將出席。行政院長陳建仁今在台中受訪表示，總統就職典禮是國家自由民主象徵，總統府已發出相關邀請函，呼籲朝野各黨團、各縣市首長都能共襄盛舉。
陳建仁今中午到台中，出席國道一號大雅系統交流道通車典禮。陳建仁說，總統就職是國家大事與喜事，世界各國對於元首就職，都作為國家自由民主象徵表現，呼籲朝野各黨團、各縣市首長踴躍出席。
陳建仁說，總統就職是維護中華民國台灣民主優良傳統的活動，據他了解總統府已發出相關邀請，再次呼籲朝野黨團、縣市長共襄盛舉，讓全世界知道台灣民主自由蓬勃發展。
媒體詢問214漁船事件後，是否有與對岸再次談判時程？陳建仁說，中國在台灣海域的騷擾行為，已經受到國際重視，引起民眾不安與區域不穩，呼籲中國停止這樣的行為；他強調，對於兩岸交流一向主張要健康有序，在兩岸民主對等、和平對話的情況下，坐下來好好對談。
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