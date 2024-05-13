總統授勳賴清德等13位政務人員 感謝留下世界的台灣

總統蔡英文520將卸任，今天頒授副總統賴清德等共13位政務人員勳章，感謝一起留下了世界的台灣。她特別感謝賴副總統，一起在路上為國家發展打下重要的基礎，且賴清德對國家的願景及對人民的使命，相信將會對下一個階段的台灣，帶來更多的進步與改變。

總統蔡英文上午頒授副總統賴清德等13位政務人員勳章，賴副總統曾任行政院長獲頒中山勳章與一等卿雲勳章，也是新任總統當選人，行政院長陳建仁與台灣日本關係協會會長蘇嘉全獲頒一等卿雲勳章，但蘇嘉全出國不克出席；獲頒一等景星勳章者，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻。

獲二等景星勳章者，包括副總統當選人蕭美琴、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、行政院秘書長李孟諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰。

總統致詞表示，今天的授勳典禮是要感謝大家以卓越的領導力、不懈的努力為國家帶來進步與繁榮，過去8年因為有各位的攜手打拚，一起讓台灣跨步改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為下一代打造更好的國家。

她提到，像是「現在不做，馬上會後悔」的年金改革，在2016年上任之後的一個月就召開委員會議，歷經無數次的討論後，完成了改革，確保了未來世代的福祉。

總統表示，推動了前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定了國家發展的基業，這個基礎同時也提升台灣產業的競爭力，讓台灣的經濟脫胎換骨，能源轉型也不再只是政策白皮書上的文字，現在台灣已經有亞洲最大的風場，仍然持續積極發展綠能，為下一代創造永續的未來。

而為了追求社會真正的和解，總統說，在促轉會與原轉會的努力下，進行了更全面的轉型正義的工作，因為希望過去台灣的歷史，不要再成為台灣分裂的原因，而是在同一條道路上的契機，就像是婚姻平權在走過風雨之後，看到不論是性別、性向都可以與所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情，這些改革都是台灣民主的進程。

總統表示，在這個過程中，也推動國防改革，像是在天上飛的勇鷹號，以及未來要潛在海裡的海鯤號，都展現了台灣自我防衛，以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定台灣，也持續深化與台灣的合作。

她並說，台灣邁向公平正義走向世界的這條路，也因為13位獲得勳章的政務人員，在自己的崗位上展現專業及責任感，努力與社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓台灣的民主更加得深化，也讓社會上不同價值觀的人，可以平等對話。

總統特別謝謝副總統賴清德，與她一起在路上，為國家的發展打下重要的基礎，賴副總統對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一個階段的台灣，帶來更多的進步與改變。

她也感謝陳建仁、鄭文燦帶領各部門有效協調成功推動許多重大政策，增進人民的福祉，打造了溫暖堅韌的台灣。

此外，總統也謝謝每一位台灣人，她說，在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛、有許多不同的意見，但都秉持著讓台灣更好的信念，就能夠讓對立轉變為團結，共同為台灣的改變，感到自信與光榮。

她也感謝每一位執政團隊的夥伴，一起留下了世界的台灣，未來不論在任何的崗位上都會繼續為台灣一起努力打拚。