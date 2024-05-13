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520交接...司法院長請辭是憲政慣例？ 蘇永欽：沒這個道理

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
司法院前副院長蘇永欽今天以中華民國憲法學會理事長身分，參與「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會。記者翁至成／攝影
司法院前副院長蘇永欽今天以中華民國憲法學會理事長身分，參與「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會。記者翁至成／攝影

準總統賴清德將於520就職，民眾黨立委黃國昌、國民黨智庫日前都提出，司法院正副院長應承擔政治責任，於520新總統就職前主動辭職，建立良好憲政慣例。對此，司法院前副院長蘇永欽今天稱，過去沒有這樣的慣例，也沒有這個道理，他解釋當年是因為蔡英文總統要司法改革召開國是會議，認為司法院難以獨立運作，自己才跟著時任院長賴浩敏請辭。

蘇永欽今天以中華民國憲法學會理事長身分，參與「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會，會後被問到，司法院正副院長是否有任期保障？520將至，是否有憲政慣例需主動辭職？蘇說，事實上沒有這樣的慣例，也沒有這個道理。

蘇表示，五權分立是絕對的分立，雖然憲法增修條文說，正副院長不受任期保障，但內容是模糊的，不受保障究竟是要隨著總統同進退呢？還是總統可以隨便換一個院長？由人解釋。他指出，司法院正副院長主動請辭，過去上沒有這樣的先例，有的話也只有一個，就是「我自己」。

蘇解釋，當年是馬英九跟蔡英文總統交接，520交接後，蔡英文在就職演說裡頭提到司法改革的意見，說要召開司法國是會議，「但這樣的意見，會造成總統跟司法院權責不清楚的問題，過去也從來沒有過總統推動過，更何況還在總統府召開」，他納悶這樣司法院是否還能獨立運作？是否還能超然於政黨政治，畢竟總統是高度政黨政治的產物，「當時想了很久，唯一妥當的是我辭職，比較好的方法是，蔡英文找理念上認同的為司法院工作」，當年是跟時任院長賴浩敏同進退。

根據憲法增修條文第五條，司法院設大法官十五人，並以其中一人為院長、一人為副院長，由總統提名，經立法院同意任命之；大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。但並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。

司法院前副院長蘇永欽（左二）今天以中華民國憲法學會理事長身分，參與「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會。記者翁至成／攝影
司法院前副院長蘇永欽（左二）今天以中華民國憲法學會理事長身分，參與「死刑存廢 全民參與-審議民主啟動」記者會。記者翁至成／攝影

司法院 蔡英文 520

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